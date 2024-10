Apple modernise TestFlight, la plateforme dédiée au bêta-test des applications iOS

Les développeurs ont désormais la possibilité de définir un nombre maximal d'utilisateurs pour une application spécifique avec TestFlight.

Tl;dr TestFlight se met à jour.

Les développeurs obtiennent plus de contrôle sur les accès bêta.

Les testeurs peuvent désormais obtenir plus d’informations sur une application avant de l’utiliser.

Une mise à jour majeure pour les développeurs et les testeurs

TestFlight d’Apple vient de recevoir une mise à jour substantielle, selon un rapport de TechCrunch. Cette rénovation logicielle offre aux développeurs une plus grande maîtrise sur qui peut rejoindre une bêta et comment les nouvelles fonctionnalités sont partagées. Elle permet également aux testeurs bêta de bénéficier de plus d’informations sur une application avant de s’y plonger.

Un contrôle accru pour les développeurs

Avec cette mise à jour, les développeurs peuvent désormais définir toutes sortes de critères déterminant qui peut ou ne peut pas accéder à la bêta. Cela devrait aider les développeurs à cibler les groupes de test sur des audiences spécifiques, comme ceux utilisant un appareil ou une version d’OS spécifique. Par défaut, TestFlight offre un maximum de 10.000 invitations, ce qui devrait aider à réserver des places pour une audience cible. Les développeurs peuvent également désormais réduire ce nombre maximum à leur guise.

Plus de contrôle sur les invitations bêta

La mise à jour permet un meilleur contrôle des invitations bêta, car elles peuvent mettre en évidence de nouvelles fonctionnalités et contenus. Apple indique que les versions bêta d’applications qui ont déjà été approuvées pour publication peuvent maintenant inclure des captures d’écran et la catégorie de l’application avec l’invitation.

Des informations précieuses pour les créateurs d’applications

Les créateurs d’applications seront également en mesure de consulter des métriques concernant le succès d’une invitation bêta, ce qui comprend des informations sur le nombre de personnes ayant consulté l’invitation, qui a choisi de participer et pourquoi certaines personnes ont décliné. En ce qui concerne les utilisateurs, les invitations bêta peuvent désormais inclure un champ de retour d’information. Ceci a pour but de permettre aux personnes de faire savoir au développeur pourquoi elles ont choisi de ne pas télécharger une application.