Antony Starr et Chace Crawford abordent paternité et amitié dans The Boys

Les interprètes de Homelander et The Deep dans la série télévisée The Boys dévoilent des informations inédites sur la quatrième saison.

Tl;dr La saison 4 de The Boys promet de nouvelles dynamiques.

Des tensions montent entre Homelander et Victoria Neuman.

Des discussions révèlent des détails sur les personnages de The Boys.

La série est de retour le 13 juin 2024 sur Amazon Prime Video.

Retour de The Boys

A l’approche de la sortie de la saison 4 de The Boys sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video, Antony Starr et Chace Crawford, deux des acteurs phares de la série, ont récemment dévoilé des détails sur les nouvelles dynamiques qui attendent les téléspectateurs. L’intrigue s’annonce palpitante avec des tensions grandissantes autour du personnage de Homelander, interprété par Starr.

We chat with Homelander and Deep actors Antony Starr and Chace Crawford about what to expect for their characters in #TheBoys season 4, how Homelander is handling fatherhood, and why The Deep & Black Noir II make the best of friends.https://t.co/4AzBDPhsCo pic.twitter.com/zr80bdPWM8 — Screen Rant (@screenrant) May 28, 2024

Homelander sous pression dans la saison 4

Homelander, le super-héros le plus puissant de l’univers de The Boys, se trouve dans une situation délicate. Son pouvoir grandissant menace Victoria Neuman, qui n’a d’autre choix que de tenter de le neutraliser. La confrontation entre eux promet d’être épique, d’autant plus que Homelander doit également gérer les défis de la paternité.

Des révélations autour des personnages

Une interview accordée à Screen Rant a permis d’en savoir plus sur les évolutions des personnages. Antony Starr a notamment partagé sa vision de Homelander en tant que père, admettant que son personnage était “très égoïste” dans sa manière d’aborder la paternité. De son côté, Chace Crawford a évoqué le rôle de The Deep et sa relation complexe avec Homelander.

Une saison 4 riche en action

Avec une multitude de nouveaux et d’anciens super-héros, la saison 4 de The Boys s’annonce comme la plus riche en action. La bataille entre l’équipe de Vought et celle de Butcher est loin d’être terminée. Rendez-vous le 13 juin 2024 sur Amazon Prime Video pour découvrir le début de cette nouvelle saison.