Angelina Jolie va incarner Maria Callas au cinéma

Réalisé par Pablo Larraín, le biopic centré sur la célèbre cantatrice Maria Callas mettra en scène la comédienne américaine Angelina Jolie.

Écrit par Steven Knight (Peaky Blinders, Serenity, Who Wants to Be a Millionaire) et produit par Fabula Pictures, The Apartment Pictures et Komlizen Film, le long-métrage Maria, basé sur des récits véridiques, racontera l’histoire tumultueuse, belle et tragique de la plus grande chanteuse d’opéra du monde, revisitée et réimaginée pendant ses derniers jours dans le Paris des années 1970. Le réalisateur Pablo Larraín savoure la chance de pouvoir s’occuper du projet :

Avoir la chance de combiner mes deux passions les plus profondes et personnelles, le cinéma et l’opéra, était un rêve attendu depuis longtemps. Le faire avec Angelina Jolie, une artiste suprêmement courageuse et curieuse, est une opportunité fascinante. Un véritable cadeau.

Un biopic de Maria Callas avec Angelina Jolie

Consciente du rôle qu’elle a entre les mains, l’actrice Angelina Jolie promet de rendre un hommage de taille à celle qui se faisait surnommer “la Bible de l’opéra” ou encore “la Callas” :

Je prends très au sérieux la responsabilité de la vie et de l’héritage de Maria Callas. Je donnerai tout ce que je peux pour relever ce défi. Pablo Larraín est un réalisateur que j’admire depuis longtemps. Avoir la chance de raconter l’histoire de Maria avec lui, et avec un scénario de Steven Knight, est un rêve.