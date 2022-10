Among Us VR s’offre une date de sortie

Among Us VR arrive le 10 novembre prochain sur le casque Meta Quest 2 et Steam. Quid du PlayStation VR ?

Après un peu plus d’attente que prévu, si l’on peut dire, Among Us VR est (presque prêt). Innersloth, Schell Games et Robot Teddy ont confirmé que le jeu de trahison en réalité virtuelle sera disponible à compter du 10 novembre prochain sur le casque Meta Quest 2 et Steam. Nulle mention, à ce stade, d’une version PlayStation VR dans l’annonce (Engadget a tout de même interrogé Innersloth sur le sujet), mais c’est une information qui reste importante si vous espériez donner un petit coup de neuf au concept de ce jeu très populaire.

Comme dans la version 2D du jeu, Among Us VR demande aux participants d’identifier les imposteurs avant que ceux-ci ne tuent tout le monde. Cependant, le passage à une perspective à la première personne vient secouer grandement le gameplay. Les imposteurs ont désormais un peu plus de facilités pour évoluer au milieu des joueurs, et il est possible d’utiliser des gestes pour accuser les autres ou tenter de prouver votre innocence. Si vous avez joué à Among Us, que vous en avez aujourd’hui un peu marre, cette version pour la réalité virtuelle pourrait être une raison d’y revenir.

Et le “si” est important, bien évidemment. Among Us a fait un véritable carton pendant la pandémie. C’était l’un des jeux les plus divertissants à jouer pour garder le contact avec des amis, des proches ou de parfaits inconnus. Et si le jeu attire encore de nombreux joueurs, il est très loin du phénomène mondial cultissime qu’il était en 2020. Ceci étant dit, il pourrait s’agir là d’un très bon exemple de ce que le jeu vidéo en réalité virtuelle peut accomplir – vous pouvez avoir des interactions avec vos amis tout en évoluant dans votre vie virtuelle -.

Rendez-vous donc à partir du 10 novembre pour découvrir cette version du jeu culte. Le succès sera-t-il au rendez-vous ?