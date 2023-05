Amnesia : The Bunker se voit reporter par Frictional Games

Un retard de deux semaines est annoncé pour Amnesia : The Bunker.

Initialement prévu pour le 23 mai prochain sur PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC via Steam et l’Epic Games Store, Amnesia : The Bunker du studio suédois Frictional Games est repoussé au 6 juin prochain :

Nous sommes en train de passer le processus de certification et nous avons rencontré de nombreux crashs rares, très difficiles à identifier, à reproduire et donc à réparer. Nous ne pouvons tout simplement pas faire en sorte que le temps soit suffisant pour corriger le tout. L’alternative aurait été de demander à l’équipe de travailler le week-end ou la nuit, mais ce n’est tout simplement pas quelque chose que nous faisons.

Un trailer pour Amnesia : The Bunker

Amnesia : The Bunker, le quatrième opus de la licence Amnesia, se déroulera pendant la Première Guerre mondiale. Les joueurs incarneront le soldat français Henri Clément, qui tentera de percer les mystères du bunker éponyme, tout en essayant de s’en extraire. Le jeu se veut être un monde semi-ouvert, dont certains éléments sont aléatoires, ce qui permet une plus grande rejouabilité. S’écartant des précédents opus de la licence Amnesia, The Bunker introduit également plusieurs nouveaux mécanismes, tels qu’un système d’artisanat et la possibilité pour le joueur de se défendre à l’aide d’un revolver.