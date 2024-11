AMC mise sur Maisie Richardson-Sellers pour The Talamasca

Une star de l'Arrowverse vient de rejoindre le casting de la nouvelle série d'Anne Rice produite par AMC, promettant ainsi un nouvel univers captivant à découvrir.

Tl;dr Maisie Richardson-Sellers rejoint le casting de The Talamasca.

L’actrice jouera un agent ambitieux de la Talamasca.

La série est prévue pour une première en 2025.

Un nouveau rôle pour Maisie Richardson-Sellers

L’actrice britannique Maisie Richardson-Sellers, connue pour ses rôles dans les séries The Originals et DC’s Legends of Tomorrow, s’apprête à embarquer pour une nouvelle aventure télévisuelle. Selon Variety, elle a été choisie pour rejoindre le casting de la prochaine série d’AMC, The Talamasca, basée sur les romans de la regrettée Anne Rice.

Un personnage intrigant et ambitieux

Dans cette nouvelle série, troisième de l’Univers Immortal, Richardson-Sellers incarnera le personnage d’Olive. Décrite comme une agente de la Talamasca à la fois séduisante et ambitieuse, Olive est une maîtresse de l’information et une experte des déguisements, dans la plus pure tradition de l’espionnage. Elle sera principalement chargée de gérer Guy Anatole, un personnage interprété par Nicholas Denton.

Un casting de choix

Richardson-Sellers rejoint ainsi une distribution déjà talentueuse, comprenant Nicholas Denton, William Fichtner et Elizabeth McGovern. La série se concentrera sur « les hommes et femmes responsables de la traque et du confinement des sorcières, vampires et autres créatures dispersées à travers le globe ».

Une série très attendue

The Talamasca fait partie de l’univers d’Anne Rice et a été commandée en série en juin dernier. La première saison, composée de six épisodes, est prévue pour une première en 2025. Cette série est attendue avec impatience par les fans de l’écrivaine, et promet une plongée fascinante dans les secrets d’une société secrète déjà présente dans les deux précédentes séries de Rice.