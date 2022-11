Amazon Ring : comment configurer le chiffrement de bout-en-bout des vidéos

Les produits Ring permettent depuis quelque temps d'activer le chiffrement de bout-en-bout des vidéos, pour éviter que des yeux indiscrets ne puissent voir vos flux.

L’année dernière, la filiale Amazon dédiée à la domotique, Ring, introduisait le chiffrement de bout-en-bout des vidéos pour ses sonnettes et autres caméras de sécurité, ceci dans une initiative visant à donner aux utilisateurs davantage de contrôle sur les vidéos collectées par ces appareils. Une fonctionnalité dans le prolongement de l’obligation de l’authentification double facteur et de l’introduction du Centre de Contrôle dans l’app Ring permettant de gérer facilement les paramètres de confidentialité et de sécurité. Ring a donc aussi intégré le chiffrement de bout-en-bout pour les vidéos récoltées par ses sonnettes et caméras.

Les défenseurs de la vie privée avaient exprimé leurs craintes quant au partenariat local de Ring avec les autorités locales via son programme Neighbors, qui permet aux clients équipés de sonnettes et caméras de sécurité Ring de partager leurs flux vidéo avec la police. Les données des utilisateurs Ring avaient par ailleurs été exposées en décembre 2019 et en juillet 2022, lorsque l’entreprise déclarait avoir partagé des vidéos avec la police dans 11 affaires sans le consentement explicite des utilisateurs.

Dans ce guide, vous apprendrez à mettre en place le chiffrement de bout-en-bout des vidéos. Quelques étapes simples à suivre, rassurez-vous.

Ouvrez l’app Ring et cliquez sur Paramètres dans le coin supérieur gauche. Allez dans le Centre de Contrôle, dans les Paramètres. Faites défiler les options du Centre de Contrôle jusqu’à trouver l’entrée Chiffrement vidéo. Tapotez ensuite sur l’option Paramètres avancés. Tapotez enfin sur Chiffrement de bout-en-bout dans le menu Paramètres avancés et sur Activez le chiffrement de bout-en-bout.

Comme vous pouvez le constater, il est très simple d’activer cette fonctionnalité, bien qu’elle soit malheureusement quelque peu cachée sous de nombreux paramètres. Il faut quelques tapotements dans les paramètres pour la trouver, mais vous pouvez l’activer simplement.

À noter, l’activation de ce chiffrement de bout-en-bout des vidéos vient désactiver certaines fonctionnalités de Ring, parmi lesquelles l’accès partagé et la possibilité de regarder les flux en direct de votre sonnette et/ou de vos caméras de sécurité sur un smart display Alexa.

Vous pouvez retrouver tous les détails concernant le chiffrement de bout-en-bout des vidéos de Ring sur la page d’aide dédiée.