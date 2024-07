Amazon Prime Video met fin à American Rust avec Jeff Daniels après deux saisons

La série télévisée American Rust est annulée.

Le drame criminel était initialement diffusé sur Showtime.

La saison 2 de la série American Rust se termine sur un cliffhanger inexpliqué.

Les acteurs principaux ont déjà réservé d’autres projets.

Fin de l’aventure pour American Rust

American Rust, sauvée par Amazon Prime Video pour sa deuxième saison après son arrêt sur Showtime, a été finalement annulée. Cette adaptation du premier roman de Philipp Meyer mettait en scène un chef de police, Del Harris, dans une petite ville où il mène une enquête mettant en cause le fils de la femme qu’il aime pour meurtre. Le casting de la série comprenait des acteurs reconnus tels que Jeff Daniels, Maura Tierney, David Alvarez, Alex Neustaedter, Julie Mayorga, Mark Pellegrino, Rob Yang et Kyle Beltran.

Un parcours instable

Le parcours d’American Rust a été pour le moins chaotique. Après avoir été annulée par Showtime, elle a été reprise par le service frère de la plateforme de streaming Amazon Prime Video, Freevee. Puis c’est finalement sur Amazon Prime Video que les dix épisodes de la saison 2 ont été diffusés à partir du 28 mars dernier avant qu’il soit décidé d’arrêter totalement la série.

L’histoire de la série télévisée remonte à 2017, lorsque la série a reçu une commande directe de la part de USA Network. Cependant, la chaîne a finalement renoncé, les producteurs n’ayant pas réussi à trouver une grande star pour mener le projet. Le drame criminel a ensuite déménagé sur Showtime, où il a débuté en septembre 2021 avec Jeff Daniels, lauréat d’un Emmy, comme acteur principal et producteur exécutif.

La fin d’une série sur un cliffhanger

La saison 2 de la série télévisée American Rust s’achève sur un cliffhanger, laissant la vie de Del et d’autres personnages en suspens. Les deux acteurs principaux, Maura Tierney et Jeff Daniels, ont déjà trouvé de nouveaux projets. Maura Tierney a rejoint la future saison de Law & Order en tant que régulière, tandis que Jeff Daniels a joué dans la mini-série Netflix A Man in Full. Malgré des critiques mitigées, la performance de Jeff Daniels a été saluée.