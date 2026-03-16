La dernière mise à jour d’Alexa+ introduit un nouveau style de personnalité qui permet à l’assistant vocal d’utiliser désormais des jurons, une évolution notable dans la façon dont il interagit avec les utilisateurs et répond à leurs commandes.

Tl;dr Alexa+ introduit un nouveau mode « sassy » destiné aux adultes, avec un ton plus sarcastique et une personnalité plus marquée.

L’activation est strictement encadrée, avec vérifications de sécurité et limitations de contenu pour éviter tout dérapage.

Cette nouveauté s’inscrit dans une stratégie de personnalisation plus large, sans modifier les usages principaux de l’assistant.

Un ton inédit pour Alexa+

Amazon vient tout juste d’enrichir son assistant vocal Alexa+ d’une nouveauté intrigante : une personnalité baptisée « sassy », destinée exclusivement aux adultes. À travers cette option, la marque promet une IA dotée d’esprit vif, de sarcasme enjoué et d’un langage parfois relevé – bien que toujours censuré. Selon la présentation officielle, l’objectif est de donner à Alexa+ une dimension plus humaine, pimentée par ce mélange de répartie non filtrée et de « jurons » soigneusement édulcorés.

Sécurité et accès limité

L’activation de cette nouvelle tonalité n’est toutefois pas accessible au premier venu. Pour en profiter, l’utilisateur adulte doit passer par plusieurs étapes : désactiver tout profil enfant sur le compte, puis franchir diverses vérifications sécuritaires telles que des contrôles biométriques (reconnaissance faciale notamment). Dès la sélection, un message prévient aussi que le mode « sassy » peut comporter des contenus à caractère mature. Cette précaution traduit la volonté d’Amazon d’encadrer strictement l’usage et de limiter les risques de dérive.

Sarcasme assumé mais limites maintenues

Même avec ce nouveau souffle sarcastique, Alexa+ ne s’aventure pas sur tous les terrains. L’assistant se tient éloigné des propos haineux, des incitations illégales ou encore des attaques personnelles, des garde-fous essentiels rappelés par la marque. En pratique, l’intelligence artificielle semble se contenter d’expressions modérées : si certains utilisateurs sont parvenus à lui arracher un « damn » ou un « hell », rien de plus explicite ne serait à signaler pour l’instant.

Personnalisation accrue… sans révolution

Ce lancement s’inscrit dans une stratégie plus large : proposer toujours plus de variantes pour personnaliser l’expérience vocale. Les profils existants, comme « sweet », « brief » ou encore un mode « chill » inspiré du stéréotype surfeur, élargissent déjà le panel offert par cette version revisitée du chatbot historique. Toutefois, rappelons que malgré ces efforts de diversification, beaucoup restent attachés à leur utilisation basique : météo et alarmes restent les fonctionnalités stars.

En somme, cette évolution apporte une touche d’audace bienvenue sans transformer radicalement l’esprit initial d’Alexa+. Une preuve supplémentaire que l’humour contrôlé trouve peu à peu sa place dans nos assistants vocaux… tout en restant sous surveillance.