Amazon pimente son assistant vocal Alexa+
La dernière mise à jour d’Alexa+ introduit un nouveau style de personnalité qui permet à l’assistant vocal d’utiliser désormais des jurons, une évolution notable dans la façon dont il interagit avec les utilisateurs et répond à leurs commandes.
Tl;dr
- Alexa+ introduit un nouveau mode « sassy » destiné aux adultes, avec un ton plus sarcastique et une personnalité plus marquée.
- L’activation est strictement encadrée, avec vérifications de sécurité et limitations de contenu pour éviter tout dérapage.
- Cette nouveauté s’inscrit dans une stratégie de personnalisation plus large, sans modifier les usages principaux de l’assistant.
Un ton inédit pour Alexa+
Amazon vient tout juste d’enrichir son assistant vocal Alexa+ d’une nouveauté intrigante : une personnalité baptisée « sassy », destinée exclusivement aux adultes. À travers cette option, la marque promet une IA dotée d’esprit vif, de sarcasme enjoué et d’un langage parfois relevé – bien que toujours censuré. Selon la présentation officielle, l’objectif est de donner à Alexa+ une dimension plus humaine, pimentée par ce mélange de répartie non filtrée et de « jurons » soigneusement édulcorés.
Sécurité et accès limité
L’activation de cette nouvelle tonalité n’est toutefois pas accessible au premier venu. Pour en profiter, l’utilisateur adulte doit passer par plusieurs étapes : désactiver tout profil enfant sur le compte, puis franchir diverses vérifications sécuritaires telles que des contrôles biométriques (reconnaissance faciale notamment). Dès la sélection, un message prévient aussi que le mode « sassy » peut comporter des contenus à caractère mature. Cette précaution traduit la volonté d’Amazon d’encadrer strictement l’usage et de limiter les risques de dérive.
Sarcasme assumé mais limites maintenues
Même avec ce nouveau souffle sarcastique, Alexa+ ne s’aventure pas sur tous les terrains. L’assistant se tient éloigné des propos haineux, des incitations illégales ou encore des attaques personnelles, des garde-fous essentiels rappelés par la marque. En pratique, l’intelligence artificielle semble se contenter d’expressions modérées : si certains utilisateurs sont parvenus à lui arracher un « damn » ou un « hell », rien de plus explicite ne serait à signaler pour l’instant.
Personnalisation accrue… sans révolution
Ce lancement s’inscrit dans une stratégie plus large : proposer toujours plus de variantes pour personnaliser l’expérience vocale. Les profils existants, comme « sweet », « brief » ou encore un mode « chill » inspiré du stéréotype surfeur, élargissent déjà le panel offert par cette version revisitée du chatbot historique. Toutefois, rappelons que malgré ces efforts de diversification, beaucoup restent attachés à leur utilisation basique : météo et alarmes restent les fonctionnalités stars.
En somme, cette évolution apporte une touche d’audace bienvenue sans transformer radicalement l’esprit initial d’Alexa+. Une preuve supplémentaire que l’humour contrôlé trouve peu à peu sa place dans nos assistants vocaux… tout en restant sous surveillance.