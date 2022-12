Amazon commande officiellement une série télévisée God of War

La série télévisée God of War de Sony Pictures Television, PlayStation Productions et Amazon Studios se déroulera durant l'arc nordique.

Écrite par Mark Fergus et Hawk Ostby, avec Rafe Judkins comme showrunner, la série télévisée God of War suivra Kratos, le Dieu de la Guerre, qui, après s’être exilé de son passé sanglant dans la Grèce antique, raccroche ses armes pour toujours dans le royaume nordique de Midgard. Lorsque sa femme bien-aimée meurt, Kratos entreprend un dangereux voyage avec son fils Atreus pour répandre ses cendres du plus haut sommet. L’ancien général de l’armée spartiate se rend vite compte que ce périple est une quête épique déguisée, qui mettra à l’épreuve les liens entre le père et le fils, et obligera Kratos à affronter de nouveaux dieux et monstres pour préserver le destin du monde.

God of War is coming. pic.twitter.com/GzbyutRO2k — Prime Video (@PrimeVideo) December 14, 2022

Vernon Sanders, responsable des productions télévisées chez Amazon Studios, a déclaré :

God of War est une licence captivante, axée sur les personnages, qui, nous en sommes convaincus, captivera nos abonnés internationaux tant par ses mondes vastes et immersifs que par la richesse de sa narration. Nous sommes honorés de participer à l’aventure de l’exploration de la mythologie de God of War d’une manière aussi importante avec Sony Pictures Television, PlayStation Productions et Santa Monica Studio.

God of War adapté en série par Amazon et Sony

Rafe Judkins assure la production exécutive de la série télévisée God of War avec Mark Fergus et Hawk Ostby ainsi que le directeur créatif de Santa Monica Studio, Cory Barlog. Les autres producteurs exécutifs sont Asad Qizilbash et Carter Swan de Playstation Productions, Yumi Yang de Santa Monica Studio et Roy Lee de Vertigo. Jeff Ketcham de Santa Monica Studio sera lui co-producteur exécutif.

Katherine Pope, présidente de Sony Pictures Television Studios, a ajouté :

Nous sommes tellement fiers et enthousiastes de travailler avec nos amis d’Amazon Studios et nos partenaires de PlayStation Productions pour adapter ce jeu magnifique et déchirant en une série premium en live-action. Rafe Judkins, Mark Fergus et Hawk Ostby sont en train de créer une série qui nous transportera à travers l’ancien voyage mythologique de Kratos.