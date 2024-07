Alien: Romulus ose ce que les précédents films ont délibérément évité

Réalisé par Fede Alvarez, Alien: Romulus va mettre en lumière une nouvelle génération de personnages, à savoir un groupe de jeunes qui se retrouve confronté aux redoutables xénomorphes sur une planète coloniale éloignée.

Tl;dr Alien: Romulus promet de revenir aux bases de la franchise.

Le film explore la vie quotidienne sur la planète d’origine des personnages.

Le cadre dystopique pourrait expliquer la motivation des héros pour les missions spatiales.

Alien: Romulus pourrait aider à établir le cadre pour la prochaine série télévisée Alien.

Alien: Romulus, un retour aux sources

Le prochain film Alien: Romulus semble bien décidé à renouer avec les origines de la franchise Alien. En abandonnant les questionnements philosophiques qui ont divisé les fans dans les prequels Prometheus et Alien: Covenant, le réalisateur Fede Alvarez promet un retour à l’efficacité brute qui caractérisait sa reprise de la franchise Evil Dead en 2013.

Une histoire simple mais captivante

L’intrigue de Alien: Romulus suit un groupe de jeunes récupérateurs inexpérimentés explorant une station spatiale abandonnée, seulement pour tomber sur un résident peu accueillant qui sème la mort dans leurs rangs. Malgré cette apparente simplicité, Alien: Romulus promet une expansion de l’univers de la franchise.

Une exploration de la vie quotidienne

Le film pourrait offrir aux spectateurs un portrait cohérent et détaillé de la vie quotidienne des gens ordinaires dans l’univers de la franchise. Les premières scènes de la bande-annonce de Alien: Romulus alternent entre le groupe central de jeunes protagonistes lors d’un vol spatial et des aperçus d’une ville futuriste déprimante et pluvieuse.

Le cadre dystopique

La configuration dystopique de Alien: Romulus pourrait expliquer pourquoi tant de héros de la franchise étaient prêts à participer à des missions spatiales risquées. Les personnages semblent trouver cette vie si insupportable que même la menace des Xenomorphes pourrait paraître préférable.