Ai.lonso : l’IA de Fernando Alonso à laquelle vous pouvez parler

Grâce à une collaboration entre ElevenLabs et DeepReel, une IA révolutionnaire baptisée Ai.lonso permet aux fans de converser directement avec une version virtuelle de Fernando Alonso.

ElevenLabs et DeepReel, deux entreprises spécialisées dans les technologies à la pointe de l’innovation, ont annoncé leur collaboration pour créer une IA du célèbre pilote de Formule 1, Fernando Alonso. Ce dernier, double champion du monde, est actuellement en course pour Aston Martin Aramco.

Introducing Ai.lonso – Fernando Alonso's lifelike AI avatar.

We are proud to announce our collaboration with the @AstonMartinF1 Team, 2x F1 World Champion Fernando Alonso, and @DeepReel_AI to launch Ai.lonso.

Ai.lonso will make Aston Martin Aramco's content more accessible and… pic.twitter.com/0cNkdIH3lr

— ElevenLabs (@elevenlabsio) October 11, 2024