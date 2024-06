“Adventure Time” va revenir : un film et deux séries dérivées en préparation

En plus de cela, la deuxième saison de "Fionna and Cake" est également au programme. Alors, êtes-vous prêts à plonger dans leurs nouvelles aventures ?

Le royaume coloré et post-apocalyptique de Finn, Jake, Marceline, la Princesse Chewing-Gum et ses compagnons pétillants n’a pas encore dit son dernier mot. Selon un rapport publié par Variety, le dessin animé emblématique Adventure Time s’apprête à revenir sur le devant de la scène avec une série de nouveaux projets excitants.

Cartoon Network Studios prépare trois nouvelles entrées dans la franchise bien-aimée : un film et deux séries télévisées. Les détails précis concernant l’intrigue du film restent pour l’instant sous silence, mais l’équipe créative derrière ces projets est composée de talents remarquables. En effet, “Rebecca Sugar, très appréciée pour ses épisodes mémorables de la série originale et créatrice de Steven Universe, est de retour, tout comme Adam Muto, producteur exécutif de la série, et Patrick McHale, co-créateur de Over the Garden Wall”.

"ADVENTURE TIME: HEYO BMO" is in development at Cartoon Network Studios. The first-ever #AdventureTime preschool series follows little BMO as he approaches each challenge he faces with his unique brand of enthusiasm and a curiosity to learn and fill his database. #AnnecyFestival pic.twitter.com/ifsOsNFbaz

