À quoi s’attendre avec la saison 3 de One-Punch Man ?

Au terme de plusieurs mois de silence, l'information a finalement été dévoilée : la troisième saison de l'anime de super-héros One-Punch Man sera diffusée en 2025.

Une attente qui touche à sa fin

Depuis la première apparition de One-Punch Man sur nos écrans en 2015, et la deuxième saison diffusée en 2019, les fans attendent avec impatience des nouvelles de la troisième saison. Aujourd’hui, il est enfin confirmé que la saison 3 de One-Punch Man sortira en 2025.

Que peut-on attendre de cette nouvelle saison ?

La saison 3 de la série animée One-Punch Man poursuivra l’arc captivant de l’Association des Monstres, qui débute par une tentative trompeuse de dialogue. L’organisation envoie un message de coexistence pacifique aux héros, un geste qui se révèle rapidement être une ruse habile. En réalité, l’Association des Monstres nourrit une ambition beaucoup plus sombre : déclencher une guerre totale entre héros et monstres. Sous la direction du monstrueux roi Orochi et du stratège machiavélique Gyoro Gyoro, l’objectif est clair : semer le chaos et affirmer la suprématie des monstres sur l’humanité.

Cet arc mettra en scène des affrontements dantesques et des enjeux croissants, alors que les héros, en particulier ceux de la classe S, devront repousser des adversaires d’une puissance inédite, tout en faisant face à leurs propres limites. Avec son mélange caractéristique d’action, de tension dramatique et d’humour décalé porté par Saitama, cette saison promet d’être l’une des plus intenses et mémorables de la série.

La bande-annonce prometteuse de la saison 3

La bande-annonce de la saison 3 de One-Punch Man montre Garou en action contre une multitude de monstres et apparemment plus fort que jamais. L’inclusion brève de Saitama – le One-Punch Man éponyme – suggère que les deux pourraient se retrouver sur une trajectoire de collision plus tôt que prévu.

Qui reviendra pour la saison 3 ?

Le casting de la saison 3 de One-Punch Man n’a pas encore été confirmé. Cependant, de nombreux personnages clés devraient faire leur retour. Parmi eux, on peut citer Saitama (Makoto Furakawa), Genos (Kaito Ishikawa), Garou (Hikaru Midorikawa), King (Hiroki Yasumoto), et Gyoro Gyoro de l’Association des Monstres (Takehito Koyasu).