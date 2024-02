A Court of Thorns and Roses : la série est toujours en développement malgré les rumeurs d’annulation

La série télévisée A Court of Thorns and Roses, inspirée des romans de Sarah J. Maas, n'est pas annulée.

Malgré des rumeurs d’annulation, le projet n’est pas abandonné.

La série, basée sur les livres de Sarah J. Maas, est écrite par Ronald D. Moore et Maas.

La série pourrait rencontrer des difficultés en raison de son budget potentiellement élevé et de la complexité de l’adaptation.

A Court of Thorns and Roses en série : où en sommes-nous ?

Les fans de la série de romans young adult high fantasy A Court of Thorns and Roses (ou ACOTAR) peuvent se rassurer : malgré des rumeurs d’annulation, le projet de son adaptation télévisuelle par Hulu, plateforme de streaming qui doit prochainement fusionner avec Disney+, est toujours en cours. Le récit de Sarah J. Maas, qui suit les aventures de la chasseuse Feyre Archeron à travers les terres féériques de Prythian, est actuellement adapté par Ronald D. Moore, le créateur d’Outlander, et Sarah J. Maas elle-même.

Des informations contradictoires concernant une annulation

Récemment, des informations contradictoires ont circulé concernant l’avenir de l’adaptation d’ACOTAR en série télévisée. TVLine a rapporté que A Court of Thorns and Roses ne progressait plus chez Hulu et qu’elle ne serait pas proposée à d’autres plateformes de streaming. Cependant, Variety a réfuté cette affirmation, citant des sources proches de la production qui maintiennent que le projet est toujours en cours.

Des défis potentiels pour l’adaptation

Il est possible que le projet rencontre des difficultés en raison de son budget potentiellement élevé et de la complexité de l’adaptation. La série de romans créée par Sarah J. Maas, avec son univers riche, ses personnages complexes et son intrigue détaillée, nécessite une grande attention aux détails et une volonté de respecter les matériaux d’origine. Il est également possible que Hulu ait été insatisfait des scénarios de Ronald D. Moore et Sarah J. Maas, malgré plusieurs réécritures.

En dépit des obstacles, l’espoir demeure

Malgré ces défis, l’espoir demeure pour les fans. Après tout, d’autres adaptations de romans young adult de high fantasy ont connu un grand succès comme Game of Thrones. Avec la bonne équipe créative, un budget suffisant et un engagement envers le matériel source, l’adaptation de A Court of Thorns and Roses a le potentiel de captiver un large public.