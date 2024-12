Les incontournables à regarder après Squid Game

Sept suggestions de contenus (Série ou Film) à découvrir après avoir terminé la série sensationnelle "Squid Game"

Tl;dr Squid Game est une série thriller populaire sur Netflix.

Plusieurs autres émissions et films offrent une expérience similaire à celle de Squid Game.

Les séries comme Physical: 100, Kaiji: Ultimate Survivor et Alice in Borderland sont recommandées pour les fans de Squid Game.

Le phénomène Squid Game

Lorsque Squid Game a débarqué sur Netflix, elle a véritablement déferlé sur le public. Cette série thriller, l’une des plus intenses de l’histoire récente, a présenté sa première saison en 2021, suivie d’une deuxième en 2024. Elle raconte l’histoire de centaines de candidats prêts à se battre pour leur vie dans une compétition style télé-réalité pour se sortir de l’endettement.

Le concept de l’émission: un succès retentissant

Le concept de l’émission est aussi inquiétant et dérangeant qu’il en a l’air. Pour certains candidats, leur dette est devenue tellement écrasante que l’idée de mourir ne leur semble même plus effrayante. Le succès de l’émission a été tel que Squid Game: The Experience a été lancé pour permettre aux téléspectateurs de participer eux-mêmes à ce chaos créatif.

Des alternatives pour les fans de Squid Game

Au-delà de Squid Game, un remake en anglais de la série originale coréenne a également été évoqué. Cependant, pour ceux qui ont déjà terminé de regarder Squid Game et se considèrent fans du concept, voici un aperçu de sept autres séries et films captivants à regarder.

Physical: 100 est une excellente suite pour ceux qui s’intéressent à une émission de télé-réalité similaire à Squid Game. Cette émission met en valeur la force et le talent du personnel militaire, des culturistes, des combattants de MMA et d’autres qui passent beaucoup de temps à la salle de sport.

Pour les amateurs d’anime, Kaiji: Ultimate Survivor est une émission comparable à Squid Game avec des similitudes frappantes qui captivent les spectateurs.

Alice in Borderland est une autre série qui met en lumière les pires peurs de quiconque après avoir regardé Squid Game. Si vous vous réveilliez et vous retrouviez au milieu du chaos, contraint de jouer à des jeux pour survivre, vous réaliseriez rapidement que vous êtes dans un véritable cauchemar.

Des séries et films pour les mordus du concept de Squid Game

D’autres séries et films comme Panic, As the Gods Will, 3% et la saga The Hunger Games sont également à découvrir pour ceux qui ont aimé le concept de Squid Game. Ces œuvres offrent des défis dangereux, des tests physiques horrifiants et des compétitions mortelles qui rappellent les défis effrayants de Squid Game.