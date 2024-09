5 thrillers similaires à Rebel Ridge à voir dès maintenant

Si vous avez apprécié 'Rebel Ridge' sur Netflix, vous devriez absolument découvrir ces fantastiques films d'action. Lesquels avez-vous déjà vu ou avez-vous hâte de regarder ?

Tl;dr « Rebel Ridge » est une des meilleures productions originales Netflix de l’année.

Aaron Pierre livre une performance remarquable en tant qu’ancien Marine, Terry Richmond.

Si vous avez apprécié « Rebel Ridge », cinq autres films pourraient vous plaire.

Ces films sont « First Blood », « Blue Ruin », « Assault on Precinct 13 », « Earth and Blood » et « The Quick and the Dead ».

Un chef-d’œuvre de Netflix : « Rebel Ridge »

Le thriller palpitant « Rebel Ridge » du réalisateur Jeremy Saulnier s’impose comme l’un des meilleurs films originaux de l’année sur Netflix, suscitant l’enthousiasme des critiques et du public. Les scènes d’action haletantes, les personnages captivants et l’intrigue pleine de rebondissements ont notamment séduit les spectateurs. Le film a ainsi obtenu une excellente note de 95% de la part des critiques sur Rotten Tomatoes et occupe actuellement la première place des films les plus regardés sur Netflix.

Aaron Pierre offre une performance exceptionnelle dans le rôle de Terry Richmond, ancien Marine confronté à l’hostilité immédiate de la police de la petite ville de Shelby Springs en Louisiane. Il tente de faire sortir son cousin de prison, ce qui déplaît au chef de la police avide de pouvoir, incarné par Don Johnson.

Des films à découvrir pour les amateurs de « Rebel Ridge »

Si la tension de l’action et l’indignation palpable de « Rebel Ridge » vous ont plu, voici cinq autres films offrant les mêmes sensations fortes à découvrir sur les différentes plateformes de streaming.

Des thrillers de premier plan