5 séries à voir après la fin de Bad Monkey

Les 5 meilleures séries similaires à Bad Monkey à regarder en streaming après le dernier épisode.

Tl;dr Adaptation de « Bad Monkey » de Carl Hiaasen en série télévisée.

La série combine intrigue policière et humour décalé.

Cinq autres séries du même genre recommandées.

De la page au petit écran : l’adaptation de « Bad Monkey »

Il aura fallu un temps étonnamment long pour que l’un des romans policiers humoristiques de l’auteur Carl Hiaasen soit adapté en série télévisée. Mais la nouvelle série « Bad Monkey » proposée par Apple TV Plus capture parfaitement le mélange particulier de trame complexe et d’humour décalé propre à l’auteur. Vince Vaughn y incarne Andrew Yancy, un ancien détective de la police de Miami reconverti dans les Keys de Floride, où il se retrouve impliqué dans un mystère qui commence par la découverte d’un bras coupé.

Un drame policier léger et captivant

Le créateur de la série, Bill Lawrence, reconnu pour des comédies comme « Scrubs » et « Ted Lasso », confère à « Bad Monkey » une atmosphère chaleureuse et légère, malgré des situations tendues et des personnages peu recommandables. Il s’agit d’un drame policier engageant, avec un excellent casting qui comprend également Natalie Martinez dans le rôle de la complice réticente et l’amour de Yancy, et Meredith Hagner dans celui d’une femme de trophée dangereusement trompeuse.

Quelques suggestions pour les amateurs du genre

Si vous avez terminé la première saison de « Bad Monkey » et que vous cherchez d’autres séries policières divertissantes, voici cinq suggestions de séries à regarder dès maintenant :