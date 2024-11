5 nouvelles séries télé à ne pas manquer cette semaine sur Netflix, Prime Video et plus encore (18-24 nov.)

5 nouvelles séries à ne pas manquer cette semaine sur Netflix, Prime Video et plus encore (du 18 au 24 novembre)

Le paysage télévisuel s’enrichit

Que vous soyez amateur de récits historiques, de comédies sur la retraite ou de frasques universitaires, il y a du nouveau pour tous les goûts parmi les séries TV qui font leur apparition sur Netflix, Prime Video et d’autres services de streaming, ainsi que sur les chaînes de télévision par câble et hertziennes.

Des séries connues font leur retour

Cette semaine, le programme télévisé est marqué par le retour de quelques favoris tels que la saison 7 part 2 de « Outlander », la saison 3 de « The Sex Lives of College Girls » et la saison 2 de « Based on a True Story ». En outre, deux nouvelles séries font leurs débuts : « A Man on the Inside » avec Ted Danson, et le reboot de la série « Cruel Intentions ». Voici un aperçu des nouvelles séries TV à ne pas manquer cette semaine.

Des nouvelles séries à découvrir

« Cruel Intentions », diffusé sur Prime Video, est une adaptation moderne des dangereuses liaisons des étudiants de Washington D.C. pour la génération Z. Cette nouvelle version suit les étudiants d’élite du Manchester College, une université proche de Washington D.C. où la scène sociale est dominée par les fraternités et sororités. Tous les épisodes seront disponibles à partir du jeudi 21 novembre à minuit.

La deuxième saison de « Based on a True Story », sur Peacock, continue de mêler comédie noire et thriller autour des podcasts de crimes réels. Tous les épisodes seront disponibles à partir du jeudi 21 novembre à 3 heures du matin.

Sur Netflix, « A Man on the Inside » marque le retour très attendu de Ted Danson dans le rôle principal d’une série TV. Tous les épisodes seront disponibles à partir du jeudi 21 novembre à 3 heures du matin.

Des séries qui continuent

La saison 3 de « The Sex Lives of College Girls », sur Max, promet encore plus de sexe, de sessions d’étude et d’autres aventures pour les quatre colocataires. Le premier épisode sera diffusé le jeudi 21 novembre à 21 heures.

La deuxième partie de la saison 7 de « Outlander », sur Starz, voit Claire et Jamie revenir en Écosse. L’épisode 9 sera diffusé le vendredi 22 novembre à 20 heures.

Que vous soyez un habitué des séries TV ou à la recherche de nouveautés, la semaine à venir s’annonce riche en divertissements.