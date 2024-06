300 : une préquelle en préparation, Zack Snyder en pourparlers pour revenir

La franchise 300 de Legendary Pictures va revenir avec une série télévisée.

Tl;dr Zack Snyder pourrait travailler sur une préquelle de 300 pour Warner Bros.

Un retour chez Warner Bros. Discovery marquerait des jalons importants dans sa carrière.

Ce pourrait être le premier travail de Snyder en live-action pour la télévision.

L’avenir du projet est encore incertain, les négociations étant en cours.

Zack Snyder sur une préquelle de 300 ?

Le réalisateur de renom, Zack Snyder, pourrait bien revenir à ses premières amours. Selon Variety, il serait en pourparlers avec Warner Bros. Discovery pour participer à une série préquelle de 300, près de deux décennies après le succès retentissant du film original.

'300' TV Series in Early Development at Warner Bros. Television (EXCLUSIVE) https://t.co/P6IDKa36Vh — Variety (@Variety) May 31, 2024

Un retour remarquable

Si ces négociations aboutissent, ce retour marquera plusieurs jalons importants dans la carrière de Zack Snyder. Après un départ tumultueux de Justice League pour des raisons créatives et personnelles, et une collaboration réussie avec Netflix pour les franchises Army of the Dead et Rebel Moon, le retour de Zack Snyder chez Warner Bros. Discovery serait un tournant surprenant.

Zack Snyder à la télévision avec 300

Une autre perspective intrigante est que si Zack Snyder revient pour la préquelle de 300, ce serait sa première incursion en live-action dans le domaine de la télévision. Jusqu’à présent, Zack Snyder a principalement travaillé sur des projets de films, avec seulement quelques incursions dans le monde de l’animation pour Netflix.

Quel avenir pour le projet ?

Il reste à voir si Zack Snyder serait impliqué dans la totalité de la série préquelle de 300 ou uniquement dans le pilote, compte tenu de son emploi du temps chargé avec d’autres projets en cours. Cependant, il est certain que son retour à Warner Bros. Discovery et son potentiel travail sur cette série seraient des moments marquants de sa carrière.