1899 se voit annuler par Netflix

La série télévisée 1899 ne reviendra pas sur la plateforme de streaming Netflix pour une deuxième saison.

Diffusée depuis novembre dernier sur Netflix, la première saison de 1899 retrace les événements mystérieux qui se produisent sur le pont d’un cargo pour migrants qui se dirige vers l’ouest pour quitter le vieux continent. Les passagers, d’origines européennes diverses, sont unis par leurs espoirs et leurs rêves pour le nouveau siècle et leur avenir à l’étranger. Mais leur voyage prend une tournure inattendue lorsqu’ils découvrent un autre bateau de migrants à la dérive en pleine mer. Ce qu’ils vont trouver à bord, va transformer leur passage vers la terre promise en un horrible cauchemar.

‘1899’ Canceled After One Season At Netflix https://t.co/0Bl9rWbbxl

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) January 2, 2023