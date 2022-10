13 sites qui fleurent bon l’internet des premiers jours

L'internet à ses débuts ne ressemblait pas du tout à ce que l'on a aujourd'hui. Voici quelques sites qui vous rappelleront cet âge d'or.

Vous vous souvenez quand l’internet était encore fun ? Le web était un vaste nouveau monde à découvrir et à explorer. Aujourd’hui, Internet semble normalisé, aseptisé, ennuyeux en comparaison. Mais certains sites sont à mille lieues de tout cela. Vous ne trouverez aucun tweet, aucune app ci-dessus. 13 sites qui semblent tout droit sortis de ce bon vieil internet.

Cameron’s World

Commençons par quelque chose tout droit sorti des années 1990 Cameron’s World est un collage web de textes et d’images puisés dans les sites archivés de GeoCities. C’est une “lettre d’amour au vieil internet”, pour une énorme dose de nostalgie pour quiconque a connu les premiers jours de l’internet.

Tout n’est pas esthétique, évidemment. Passez votre souris sur certaines des images et vous verrez des hyperliens. Si vous cliquez, vous ouvrirez une fausse fenêtre de navigateur Netscape, qui chargera une archive correspondante sur GeoCities. Vous pouvez facilement vous perdre sur Cameron’s World et les sites liés.

DriveMeInsane.com

DriveMeInsane.com ne vous étonnera peut-être pas autant qu’il estomaquait les fans en 1997, mais le site n’a jamais cessé ses opérations depuis 25 ans. L’idée est simple : vous voyez une webcam en direct et pouvez contrôler différents objets dans le cadre. Tous les visiteurs peuvent le faire, en même temps.

Malheureusement, aujourd’hui, il n’y a pas beaucoup de visiteurs. Le site reste cependant toujours marrant à utiliser et sert de rappel à tout le changement parcouru depuis sa naissance. Je doute que son créateur ait pu imaginer quelque chose comme Twitch Plays Pokémon en 1997.

The Evolution of Trust

The Evolution of Trust est le genre de jeu que l’on s’attend à trouver sur StumbleUpon. En 30 minutes, le jeu utilise un style minimaliste et sympa pour vous prouver que la théorie du jeu peut être utilisée pour mieux comprendre comment la confiance fonctionne dans les relations humaines.

Bien que le jeu offre certains niveaux d’interactivité, vous pouvez aussi cliquer sur les événements de manière très passive. Ainsi, c’est davantage une expérience qu’un jeu, mais vous avez facilement de quoi vous occuper pendant une demi-heure.

NationStates

NationStates est un jeu textuel de simulation de pays très simpliste dans son style. Vous donnez un nom à votre nation, choisissez ses valeurs et la lancez dans le “monde” pour que d’autres joueurs la voient. En jouant, vous serez confronté(e) à des questions et problèmes politiques divers. Selon vos choix, vous façonnerez votre nation. Cela aura un impact sur sa population, son économie, etc.

Mais vous ne jouez pas tout seul. NationStates est multijoueur et très interconnecté. Votre nation pourra rejoindre différentes “régions”, ce qui impactera son rang dans le “monde”, ainsi que votre vie sociale dans le jeu. Plus vous jouez, plus les choses deviennent complexes. Vous pouvez créer autant de pays que vous le voulez. Si les jeux modernes de ce genre sont trop “modernes” pour vous, NationStates peut être parfait.

Exit Reviews

Il est difficile de faire un achat aujourd’hui sans vérifier les avis d’abord. Mais la plupart de ces avis proviennent de gens qui viennent d’acheter le produit en question. Nous avons rarement des retours de clients qui l’ont acheté il y a longtemps.

C’est un problème que Exit Reviews veut résoudre. La mission de ce site est de permettre aux consommateurs de partager leurs expériences avec des produits lorsque ceux-ci rendent l’âme ou après les avoir utilisés pendant longtemps. Ainsi, vous pouvez évaluer si l’investissement en vaut la peine ou si vous devriez mettre votre argent ailleurs.

My TV!

My TV! est un site qui permet de recréer l’expérience de télévision à différentes époques. Choisissez entres les années 1960, 1970, 1980, 1990 et 2000, avec le téléviseur qui va bien. Aucun contenu en direct, mais vous pouvez changer de chaînes pour voir différents programmes. Selon l’époque, vous pouvez même ajuster les paramètres du téléviseur, comme vous le feriez, ou l’auriez fait. C’est une expérience très sympathique, une bonne dose de nostalgie pour certains !

JS Paint

JS Paint est un remake de MS Paint qui semble tout droit sorti de Windows 98. Un parfait rappel du passé, avec tous les outils et fonctionnalités de la version originale, jusqu’aux alertes lorsque vous tentez de fermer la fenêtre.

Kung Fu Chess

Kung Fu Chess est un jeu d’échecs sans la notion de tour par tour. Les joueurs peuvent jouer en même temps. Mais il y a un compte à rebours pour chaque pièce, pour ne pas pouvoir jouer la reine tout le temps et remporter la partie en deux secondes, par exemple. Même en mode facile, ce n’est pas facile. À tester !

Radio Garden

Internet permet de connecter les gens, aux quatre coins du globe. Radio Garden permet cela en offrant la possibilité d’écouter des stations de radio du monde entier. Vous pouvez ainsi savoir ce que l’on écoute à Paris, Tokyo ou Bombay, mais aussi dans de petites villes dans presque tous les pays du monde, et ce, en temps réel.

Windows 93

Windows 93 est étrange. Windows 93 est mystérieux. Windows 93… n’existe pas. Tout du moins, pas en tant que produit de Microsoft. Windows 93 est un OS simulé qui est plein de surprises. Je ne vais pas vous gâcher les surprises, mais… essayez de diviser par zéro !

Si la Lune ne faisait qu’un pixel

C’est ce site qui m’a donné envie d’écrire cet article. Je me souviens l’avoir vu il y a longtemps, mais j’avais eu du mal à le retrouver. Le voilà.

If the Moon Were Only One Pixel est un site interactif pensé et conçu pour vous montrer toute la grandeur de notre système solaire. Le site fait de la Lune un élément de 1 pixel et place les autres objets célestes à des distances proportionnelles. Il vous faut alors faire défiler pour aller retrouver les autres planètes.

Wimp

C’est vraiment étonnant de savoir que Wimp existe toujours. Le site propose sept vidéos sélectionnées manuellement chaque jour qui pourraient vous intéresser. C’est un peu comme avoir un ami qui connait YouTube sur le bout des doigts qui vous montre tous les jours ce qu’il y a à voir.

Vous pouvez laisser vos suggestions entre les mains de l’algorithme de YouTube ou vous pouvez essayer Wimp.

Hacker Typer

On sait tous que les hackers ne font pas comme dans NCIS. Si vous voulez vraiment vous faire passer pour un hacker de la TV, allez faire un tour sur Hacker Typer. Chaque fois que vous appuyez sur une touche de votre clavier, du “code” apparait sur le terminal de Hacker Typer. On jurerait que vous savez ce que vous faites.