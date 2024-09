11 millions d’utilisateurs Android menacés par le dangereux cheval de Troie Necro : comment se protéger

Le nombre réel pourrait être bien plus élevé car les applications sideloadées ont également été utilisées pour propager ce cheval de Troie. Voilà qui pose la question : sommes-nous vraiment à l'abri des menaces numériques ?

Tl;dr Le cheval de Troie Necro attaque à nouveau les téléphones Android, infectant 11 millions d’appareils.

Il est distribué via des applications officielles du Google Play Store et des versions modifiées d’applications populaires.

Une fois installé, Necro télécharge des modules complémentaires malveillants, causant divers dommages.

Des mesures de sécurité sont recommandées pour se protéger contre ce type de malware.

Une menace renouvelée pour les téléphones Android

Les utilisateurs de smartphones Android sont de nouveau en danger en raison d’un cheval de Troie particulièrement nocif, le Necro. Ce dernier a déjà infecté au moins 11 millions d’appareils selon une publication récente de la société de cybersécurité Kaspersky.

Propagation du Necro via des applications officielles et modifiées

Initialement découvert par les chercheurs de Kaspersky en 2019, le Necro a refait surface et se propage désormais à travers des applications officielles disponibles sur Google Play Store, des versions modifiées d’applications populaires et des mods de jeux Android.

Necro a également réussi à se dissimuler dans des applications légitimes, ce qui signifie que même si vous téléchargez une application depuis le Play Store, il existe toujours une petite chance qu’elle soit malveillante. Selon des informations fournies par BleepingComputer, le Necro a été installé via des kits de développement logiciel publicitaires malveillants (SDK).

Les capacités nuisibles de Necro

Une fois installé sur un smartphone Android, Necro télécharge des charges utiles supplémentaires utilisées pour activer divers plugins malveillants. Du logiciel publicitaire à la fraude par abonnement, en passant par l’utilisation d’appareils infectés comme proxies pour envoyer du trafic malveillant, ce malware est extrêmement versatile.

Se protéger contre le malware Android

En ce qui concerne les applications remplies de malwares, la première et la plus importante chose à faire est d’éviter de télécharger des applications provenant de sources non officielles. Il est préférable de s’en tenir aux magasins d’applications officiels tels que Google Play Store, Samsung Galaxy Store et Amazon Appstore.

En outre, il est recommandé d’utiliser l’une des meilleures applications antivirus Android pour une protection accrue. Enfin, même lorsque vous téléchargez des applications à partir de magasins d’applications officiels, il est conseillé de vérifier leurs évaluations et leurs avis avant de les télécharger.