Zynga est racheté par Take-Two Interactive pour 12,7 milliards de dollars

L'éditeur américain Take-Two Interactive s'offre Zynga pour combiner des licences populaires à une plateforme d'édition mobile diversifiée afin de renforcer sa position de leader mondial du divertissement interactif.

Si Microsoft aura marqué 2021 en déboursant pas moins de 7,5 milliards de dollars pour faire l’acquisition de ZeniMax Media, Take-Two Interactive marque d’ores et déjà 2022 en mettant 12,7 milliards de dollars sur la table pour racheter Zynga. Un montant historique et record au sein de l’industrie vidéoludique. En plus de mettre la main sur un portefeuille de propriétés intellectuelles important, la maison-mère de Rockstar Games devient propriétaire du moteur graphique Euphoria qui utilise le Dynamic Motion Synthesis (Synthèse de Mouvement Dynamique) pour générer des animations 3D en temps réel.

We’re excited to partner with Take-Two, creator of Grand Theft Auto®, Red Dead Redemption®, Midnight Club®, NBA 2K®, BioShock®, Borderlands®, Civilization®, Mafia®, and Kerbal Space Program®. https://t.co/yhF6LUCQmZ — Zynga (@zynga) January 10, 2022

“Nous sommes ravis d’annoncer notre opération transformatrice avec Zynga, qui diversifie considérablement nos activités et établit notre position de leader sur le mobile, le segment de l’industrie du divertissement interactif qui connaît la croissance la plus rapide“, a déclaré Strauss Zelnick, président-directeur général de Take-Two Interactive. “Cette combinaison stratégique réunit nos franchises pour consoles et PC, les meilleures de leur catégorie, avec une plateforme d’édition mobile diversifiée, leader dans son milieu, qui possède une riche histoire d’innovation et de créativité. Zynga possède également une équipe très talentueuse et très expérimentée, et nous sommes impatients de l’accueillir dans notre famille d’ici les prochains mois“. Frank Gibeau, PDG de Zynga, ajoute : “La combinaison de notre expertise dans le domaine du mobile et des plateformes de nouvelle génération avec les capacités et la propriété intellectuelle de Take-Two Interactive, les meilleures de leur catégorie, nous permettra de faire progresser notre mission de connecter le monde par les jeux tout en réalisant ensemble une croissance et des synergies significatives. Je suis fier du travail acharné de notre équipe qui a permis de terminer l’année 2021 en beauté, avec l’une des meilleures performances de l’histoire de la société. Nous sommes incroyablement heureux d’avoir trouvé en Take-Two Interactive un partenaire qui partage notre engagement à investir dans nos joueurs, à amplifier notre culture créative et à générer plus de valeur pour les actionnaires. Nous entamons un nouveau voyage qui nous permettra de créer des jeux encore meilleurs, d’atteindre des publics plus larges et de réaliser une croissance significative en tant que leader de la prochaine ère du jeu.”

Zynga va guider la nouvelle stratégie de Take-Two Interactive dans le mobile

Take-Two Interactive dispose d’un vaste catalogue de titres pour consoles et PC qui ont connu un succès commercial et critique, avec des communautés de joueurs engagées et fidèles, et il existe une opportunité significative de créer des jeux mobiles et de nouvelles expériences multiplateformes pour nombre de ces propriétés (Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Midnight Club, NBA 2K, BioShock, Borderlands, Civilization, Mafia, Kerbal Space Program). Parmi les 3000 employés de Zynga figurent des développeurs mobiles de grand talent, ce qui permettra à Take-Two Interactive d’accélérer cette initiative stratégique et de présenter ses propriétés intellectuelles emblématiques sur la plateforme qui connaît la croissance la plus rapide du secteur.