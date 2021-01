ZTE pourrait embarquer un capteur de 200 MP dans son futur Axon 30 Pro

ZTE est un fabricant de smartphones connu pour proposer les dernières innovations avant tout le monde. La marque pourrait encore frapper fort avec son futur Axon 30 Pro.

Pour se démarquer de la concurrence, les fabricants d’appareils électroniques, notamment de smartphones, pratiquent encore la stratégie du “toujours plus”. Bien que cela se soit calmé ces dernières années, le nombre de pixels des capteurs en fait partie. ZTE pourrait ainsi embarquer un capteur de 200 MP dans son futur Axon 30 Pro.

Un capteur photo de 200 MP dans le ZTE Axon 30 Pro ?

Nos smartphones actuels embarquent des composants extrêmement évolués. C’est le cas notamment de toute la partie photo/vidéo, ce qui leur permet de prendre des clichés dans des résolutions incroyablement élevées. Mais il semblerait aujourd’hui que, en ce qui concerne ZTE tout du moins, l’offre du marché actuel ne soit pas suffisante. À tel point que la marque chinoise tease aujourd’hui l’introduction d’un module caméra à 200 MP dans son futur ZTE Axon 30 Pro.

Toujours plus loin !

C’est tout du moins ce que l’on apprend dans un article de GSMArena qui a repéré un post publié sur Weibo par ZTE. Cet appareil serait même propulsé par une puce Qualcomm Snapdragon 888. Le medium précise aussi que l’une des fonctionnalités de cette puce serait justement de prendre en charge les capteurs de 200 MP, ce qui laisse à penser que l’appareil pourrait justement embarquer un tel capteur.

L’information a été “confirmée” par un autre post, d’un leakster cette fois, toujours sur Weibo. Le capteur en question pourrait être celui de Samsung, un capteur qui n’a pas encore été officialisé par le géant sud-coréen. 200 MP peut sembler un peu beaucoup, trop même, tout comme les capteurs à 108 MP d’ailleurs. Et c’est probablement le cas, surtout quand on sait que la majorité des clichés sont partagés sur les plates-formes sociales ou consultés sur des appareils mobiles. À partir d’un certain point, on ne fait plus aucune différence.

C’est d’ailleurs probablement pour cette raison que, à ce jour, les écrans 4K sont très rares sur les smartphones. De par leur taille, à partir d’un certain point, on ne fait plus la différence dans la qualité. Toujours est-il que ce serait là une prouesse technologique très intéressante. Et celle-ci aurait le mérite d’offrir davantage d’options aux clients.