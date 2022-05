Zoop, la plateforme pour les NFT 3D du créateur d’OnlyFans

Tim Stokely s'associe à RJ Phillips et Polygon, le meilleur écosystème blockchain mondial, pour créer Zoop, une nouvelle plateforme de cartes à collectionner numériques avec des célébrités et des influenceurs.

Après l’aventure OnlyFans (un service d’abonnement consacré aux contenus érotiques et pornographiques sous l’impulsion de l’homme d’affaires ukraino-américain Leonid Radvinsky, propriétaire de MyFreeCams), Timothy Stokely s’apprête à lancer une plateforme d’échange de NFT qui permet d’acheter, de vendre, de collectionner et d’échanger des cartes à jouer numériques en 3D de célébrités et même des influenceurs. Sur Zoop, les fans peuvent acquérir des cartes numériques sous licence officielle, en édition limitée, et sont en mesure de les vendre et de les échanger sur un marché secondaire.

Zoop is pleased to announce that #OnlyFans Founder @timstokely will be joining @rjphil1 as Co-CEO of #Zoop this summer in time for our launch 🚀 pic.twitter.com/LpwMUfjXT9 — Zoop™ (@zoopcards) May 26, 2022

“C’est le lieu de confiance pour les cartes authentiques de célébrités, permettant à tous les fans, quelle que soit leur expertise technique, de participer à l’espace web 3.0. Nous tenons la main des utilisateurs alors qu’ils rivalisent pour acquérir des objets de collection numériques lors de la vente aux enchères, qu’ils montrent leurs cartes à leurs amis et qu’ils collectionnent pour entrer en contact avec leurs célébrités préférées d’aujourd’hui et de demain. Nous donnons accès à des communautés basées sur les cartes que les utilisateurs possèdent, et nous récompensons les utilisateurs pour leurs interactions entre eux et au sein de ces communautés. Nous sommes enthousiastes concernant le lancement cet été“, déclare RJ Phillips, cofondateur et co-PDG de Zoop. “C’est une victoire pour les célébrités, cela crée de l’excitation pour les fans et une nouvelle façon pour les marques de se connecter avec leurs clients.”

Zoop veut apporter les technologies web 3.0 à une large audience

L’équipe de Zoop sera dirigée par Tim Stokely et RJ Phillips. Ensemble, ils entendent tirer parti de leurs succès professionnels passés et de leur connaissance de l’économie des créateurs pour faire de Zoop un écosystème mondial de cartes à collectionner numériques qui crée de la valeur pour les créateurs et les fans. Zoop capitalise sur le marché en plein essor de la gamification blockchain, qui est devenu une industrie de 40 milliards de dollars en 2021. D’ici 2026, ce secteur devrait atteindre 147 milliards de dollars. L’écosystème inclusif de Zoop crée de la valeur pour les cartes à collectionner numériques en permettant un classement entièrement transparent. Après sa plateforme pour les NFT 3D, Zoop a l’intention de créer son propre token.