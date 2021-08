Zoom vous aide à vous concentrer avec son nouveau Mode Focus

Zoom introduit un nouveau Mode Focus pour aider les étudiants à rester plus concentrés.

La crise sanitaire et les mesures de confinement ont imposé à nombre de salariés et d’étudiants de travailler de chez eux. Cela n’est pas impossible, et les derniers mois l’ont prouvé, mais il faut bien admettre qu’il est plus délicat de rester concentré(e) seul(e) chez soi face à son écran que dans une salle de classe. Zoom veut vous aider sur ce point.

Zoom introduit un nouveau Mode Focus

Il n’est déjà pas simple de rester concentré dans une salle de classe alors on imagine très facilement à quel point la tâche peut être difficile lorsque l’on est confortablement installé chez soi, avec toutes les distractions de la maison à proximité. D’autant que personne ne sait que vous n’êtes plus attentif(ve). Cela n’est pas productif, que vous souhaitiez apprendre correctement votre cours. Zoom introduit aujourd’hui un nouveau Mode Focus.

pour aider les étudiants à rester plus concentrés

Selon le communiqué de l’entreprise, “le Mode Focus permet aux éducateurs de voir les vidéos de leurs élèves et aux élèves de voir leur enseignant sans les autres participants. Avec cette fonctionnalité, les enseignants peuvent superviser leur classe et les élèves ne sont pas distraits pas les flux vidéo de leurs camarades et peuvent par là-même décider plus facilement d’activer leur vidéo dans la mesure où le flux ne sera pas visible aux autres, excepté l’enseignant.”

Et Zoom d’ajouter : “ce fonctionnement s’étend au partage d’écran, les organissteur et co-organisateur peuvent voir et passer d’un écran partagé à un autre tandis que les participants ne voient que leur propre contenu. Si l’organisateur estime que l’écran d’un participant devrait être partagé aux autres, il peut facilement démarrer un partage d’écran.”

Cette fonctionnalité devrait déjà être déployée, pour peu que vous disposiez de la dernière version en date de Zoom, bien évidemment