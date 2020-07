Zoom veut vous faire travailler mieux encore avec une tablette géante

Maintenant que le monde semble avoir pris conscience de la puissance du télétravail et des visioconférences, certaines entreprises passent à l'attaque sur ce marché déjà très concurrentiel. C'est le cas de Zoom.

Zoom a su tirer profit de la crise sanitaire et des mesures de confinement prises par les gouvernements. Le service est disponible sur de nombreuses plates-formes, y compris les appareils mobiles. Mais il semblerait que l’entreprise veuille aller plus loin encore. Zoom s’est ainsi associé à DTEN pour créer l’appareil DTEN Me, une tablette géante de 27 pouces avec Zoom préinstallé.

Zoom dévoile une tablette géante pour faciliter les visioconférences

Vous l’aurez ainsi compris, l’idée est de proposer un appareil prêt pour le travail collaboratif à distance. Cette tablette est vendue 600$. Un tarif plutôt élevée pour un produit qui ne fait pas grand chose d’autre que d’être compatible avec Zoom et les fonctionnalités attendues dans le cadre du travail à distance. Avec cet appareil, les utilisateurs pourront accéder facilement et rapidement à Zoom et ses fonctionnalités, comme les réunions, les tableaux blancs, les contacts, etc. Il sera aussi possible de le synchroniser avec son agenda.

27 pouces pour se voir encore plus grand

La cible de cette tablette géante est assez délicate à cerner dans la mesure où il est extrêmement facile aujourd’hui de rejoindre une réunion Zoom, que ce soit depuis un smartphone, un ordinateur ou une tablette traditionnelle comme l’iPad. Mais qui sait, peut-être la DTEN Me pourra-t-elle trouver son public dans les salles de réunion ou les écoles, pour faciliter encore les conférences et profiter d’un meilleur écran que celui d’un simple smartphone ou d’une tablette de taille classique. Cette tablette géante DTEN Me sera le premier produit de partenariats Zoom à venir. D’autres collaborations seront annoncées dans un futur proche, notamment avec Neat Bar et Poly Studio X Series. L’avenir nous dira si Zoom a raison de se lancer sur ce marché.