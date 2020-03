Zoom : sur iOS, des données sont envoyées à Facebook même si l’utilisateur n’a pas de compte

Numéro 1 parmi les applications professionnelles sur iPhone sur 90 marchés, l'audience de Zoom a explosé avec le confinement. Une particularité se détache avec les utilisateurs d'iPhone, dont des données sont envoyées à Facebook.

Plus de 50 000 entreprises sont clientes de Zoom, dont Samsung, Uber et Walmart. Le logiciel de communication multi-plateformes chiffre les conversations, est disponible sur Windows et macOS, mais aussi Android et iOS et est devenu l’un des principaux outils pour maintenir les entreprises en activité en ces temps de confinement. La solution qui permet d’organiser des réunions vidéo, des appels vocaux et plus a été téléchargée près de 350 000 fois la seule journée du mercredi 11 mars, avec 60 000 téléchargements aux États-Unis uniquement, soit une croissance de 300% dans l’audience. ZOOM Cloud Meetings se classe à la première place pour les téléchargements d’applications iPhone sur l’ensemble de l’App Store sur 35 marchés. Cependant, une enquête de Vice révèle que l’application iOS envoie des données à Facebook même lorsque la personne connectée ne possède pas de compte sur le réseau social au 2 milliards d’utilisateurs.

Des données analytiques…

Pour être plus précis, l’application Zoom envoie des données analytiques sur Facebook, ce qui n’est pas rare puisque de nombreuses applications utilisent les kits de développement de logiciels (SDK) de Facebook pour déployer des fonctionnalités dans leurs applications plus facilement. Cependant, comme le relève Pat Walshe, un activiste de Privacy Matters, la politique de confidentialité de Zoom n’en fait nulle part mention, seule est explicitée la collecte des “informations de profil Facebook de l’utilisateur (lorsque vous utilisez Facebook pour vous connecter à nos produits ou pour créer un compte pour nos produits).

… mais très détaillées

Selon Vice, “lors du téléchargement et de l’ouverture de l’application, Zoom se connecte à l’API Graph de Facebook“. L’API transmet “des détails sur l’appareil de l’utilisateur, tels que le modèle, le fuseau horaire et la ville à partir desquels il se connecte, le numéro de téléphone de l’opérateur qu’il utilise, ainsi qu’un identificateur d’annonceur unique créé par l’appareil de l’utilisateur que les entreprises peuvent utiliser pour cibler un utilisateur avec des publicités“. Vice relève que les mêmes données sont envoyées par les caméras de surveillance Ring.