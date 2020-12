Zoom réfléchirait à lancer son propre service email

Fort de son énorme gain de popularité depuis le lancement des premières mesures de confinement, Zoom pourrait vouloir aujourd'hui chercher à étendre ses activités...

Zoom est une plate-forme permettant aujourd’hui de réaliser des appels audio et vidéo à deux ou à plusieurs. Le service propose aussi un certain nombre de fonctionnalités annexes très utiles durant ce genre d’appel. Mais avec un tel gain de popularité, la plate-forme envisagerait aujourd’hui de diversifier quelque peu ses activités…

Zoom préparerait un service d’email et agenda

Quand on pense aux emails, on pense immédiatement à Gmail. Tout le monde, ou presque, dispose d’une adresse Gmail, même si vous ne l’utilisez pas beaucoup. Il s’agit de l’un des plus gros services email gratuit existant aujourd’hui. Peut-on seulement imaginer que quelqu’un vienne ravir la couronne à Google ? Et qui cela pourrait-il bien être ? Zoom ?

Pour étoffer les planifications de réunions sur sa plate-forme

Peut-être, peut-être pas. En tous les cas, il semblerait que la plate-forme d’appels audio/vidéo veuille essayer. Si l’on en croit un rapport de The Information, Zoom préparerait le lancement de ses propres services d’email et calendrier pour venir étoffer encore sa plate-forme de vidéoconférence. Et c’est assez logique finalement. Disposer d’un email et d’un agenda Zoom permettrait de planifier des réunions Zoom bien plus facilement, et automatiquement. Il n’y aurait plus besoin de les entrer manuellement dans les agenda comme celui de Gmail.

Le rapport affirme aussi qu’il ne s’agira probablement pas là d’un service email ordinaire mais plutôt de quelque chose de “next-gen” (sans que l’on sachez vraiment de quoi il pourrait être question). Autrement dit, Zoom s’attacherait à ne pas “simplement” copier ce que font déjà les cadors du marché comme Gmail ou Yahoo. Ce service email pourrait être lancé dans le courant de l’année 2021, il faudra donc attendre de voir si le résultat est suffisamment intéressant pour convaincre.