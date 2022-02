Zoom rassure, le bug de micro actif ne transmet aucune donnée audio

Zoom confirme que le bug du micro ne transmet aucune idée et qu'il est par ailleurs corrigé depuis fin janvier.

Nous apprenions il y a quelques jours que des utilisateurs macOS rapportaient un bug avec l’application Zoom sur leur ordinateur. Une fois un appel terminé, l’indicateur de micro actif reste actif. Cela a conduit certains, logiquement, à craindre que des données audio continuaient d’être transmises même lorsque l’appel était terminé et que le microphone devrait normalement être coupé.

Zoom confirme que le bug du micro ne transmet aucune idée

La bonne nouvelle, c’est que, suite à l’attention que ces rapports ont suscité, un porte-parole de Zoom a déclaré que, selon leur enquête interne, ce bug ne venait transmettre aucune donnée audio aux serveurs de Zoom. L’entreprise précise par ailleurs que ce bug a été corrigé le 25 janvier dernier dans la version 5.9.3.

La mise à jour qui a été publiée fin janvier ne fait aucune mention de la correction de ce problème, impossible donc de savoir si l’entreprise avait corrigé le souci ou non. D’autant que Zoom avait publié une mise à jour au début du mois de décembre 2021 qui, elle, était censée corriger ce bug. Malheureusement, des utilisateurs Mac avaient constaté qu’il était toujours présent.

et qu’il est par ailleurs corrigé depuis fin janvier

Selon un post sur le site dédié à la communauté Zoom, “nous avons été victimes d’un bug touchant le client Zoom pour macOS, qui peut laisser l’indicateur lumineux orange apparaître même après la fin d’un appel audio ou vidéo. Ce bug a été corrigé dans la version 5.9.3 du client Zoom pour macOS et nous recommandons de mettre à jour vers cette version 5.9.3 pour profiter de ce correctif.”

Espérons maintenant que ce souci est bel et bien de l’histoire ancienne pour les utilisateurs macOS et que ce genre de problèmes ne se reproduira plus. Le respect de la vie privée est très important aujourd’hui, le service est tellement populaire actuellement qu’il aurait beaucoup à perdre.