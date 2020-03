Zoom n’enverra plus de données à Facebook

La solution professionnelle de vidéoconférence a été épinglée par Motherboard la semaine passée car elle envoyait des données au réseau social même si l'utilisateur ne possède pas de compte. La réaction apportée a été très rapide, et radicale.

Logiciel de communication multi-plateformes utilisés par plus de 50 000 entreprises dans le monde, et plus encore depuis la pandémie de coronavirus, Zoom est populaire pour son chiffrement des conversations, son intuitivité qui facilite sa prise en main et la possibilité de mise à échelle qui permet de l’utiliser à 5 ou à 50. Elle est devenue l’un des principaux outils pour maintenir les entreprises en activité en ces temps de confinement et de télétravail, au point que son audience explose de 300%. ZOOM Cloud Meetings se classe à la première place pour les téléchargements d’applications iPhone sur l’ensemble de l’App Store sur 35 marchés. Épine dans le pied du développeur, une enquête de Vice révélait la semaine passée que l’application sur iOS envoie des données à Facebook même lorsque la personne connectée ne possède pas de compte sur le réseau social au 2 milliards d’utilisateurs.

Une absence dans la politique de confidentialité

Tout comme les caméras Ring d’Amazon, l’API Graph de Facebook transmet “des détails sur l’appareil de l’utilisateur, tels que le modèle, le fuseau horaire et la ville à partir desquels il se connecte, le numéro de téléphone de l’opérateur qu’il utilise, ainsi qu’un identificateur d’annonceur unique créé par l’appareil de l’utilisateur que les entreprises peuvent utiliser pour cibler un utilisateur avec des publicités“. Le problème vient également du fait qu’à aucun moment cette collecte n’est mentionnée dans la politique de confidentialité de Zoom.

Réaction immédiate de Zoom

La réaction de Zoom ne s’est pas fait attendre : “Zoom prend extrêmement au sérieux la confidentialité de ses utilisateurs. Nous avons d’abord mis en oeuvre la fonctionnalité “Se connecter avec Facebook” en utilisant le SDK Facebook afin de fournir à nos utilisateurs un autre moyen pratique d’accéder à notre plate-forme. Cependant, on nous a récemment fait savoir que le SDK Facebook collectait des données inutiles sur les périphériques“, a déclaré Zoom à Motherboard. Dans la dernière version du logiciel, ce morceau de code a été retiré. Zoom encourage les utilisateurs à mettre à jour leur application sur iOS.