Zoom introduit son chiffrement de bout en bout sur son service de téléphonie dans le cloud

Zoom introduit le chiffrement de bout en bout sur Zoom Phone. La fonctionnalité sera aussi bientôt disponible dans les Breakout Rooms.

Zoom a décidé d’aller plus loin aujourd’hui avec ses protections de la vie privée et la sécurité de manière plus générale en étendant son chiffrement de bout en bout (E2EE) à davantage de ses services. Tout d’abord, Zoom Phone, son système de téléphonie dans le cloud. Les utilisateurs de ce service pourront activer le chiffrement de bout en bout durant leurs appels à un seul destinataire. Une fois activé, le E2EE permettra d’assurer que les appels sont sécurisés avec les clefs crypto que seuls l’appelant et le destinataire ont en leur possession. Vous pourrez vérifier le statut du E2EE en partageant un code de sécurité avec l’autre participant.

À l’heure actuelle, il n’est possible d’activer le E2EE sur Zoom Phone que pour les appels entre utilisateurs d’un même compte entreprise Zoom. Ceux-ci devront être sur l’application Zoom Phone desktop ou mobile et désactiver l’enregistrement automatique des appels. Les propriétaires ou admins des comptes devront aussi activer le E2EE via un portail web avant que les utilisateurs ne puissent l’activer sur leurs appels.

La fonctionnalité sera aussi bientôt disponible dans les Breakout Rooms

De plus, l’E2EE sera bientôt disponible dans les Breakout Rooms, les petites salles de discussion qui naissent souvent des réunions en plus grand nombre. Chaque Breakout Room pourra avoir sa propre clef de chiffrement. Là encore, les propriétaires des comptes ou les admins devront activer la fonctionnalité pour leurs utilisateurs.

Zoom avait commencé à déployer l’E2EE pour les réunions en octobre 2020, quelques mois après l’énorme gain de popularité de l’entreprise suite à la pandémie de Covid-19 et l’émergence des “zoombombing”. Zoom avait à l’origine prévu de limiter l’E2EE aux comptes payants, mais avait finalement revu sa copie après une vive controverse de la part de ses utilisateurs.