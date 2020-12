Zoom est désormais officiellement compatible avec les puces Apple M1

Avec le lancement de son premier processeur maison, Apple a dû mettre au point un outil de traduction, Rosetta 2. Les développeurs devaient retravailler leurs applications pour les rendre nativement compatibles.

Les toutes nouvelles machines Apple dotées de puces Apple M1 sont très intéressantes en termes de performances, cette nouvelle puce faisant véritablement bien mieux que les puces Intel. Cela étant, à l’heure actuelle, toutes les applications ne sont pas compatibles. Et nombreuses d’entre elles ne sont pas optimisées. Les développeurs y travaillent, bien évidemment. Aujourd’hui, c’est Zoom qui s’ajoute à la liste.

Zoom est compatible nativement avec la puce Apple M1

Si vous utilisez Zoom sur votre Mac M1 pour travailler ou pour garder le contact avec vos proches durant cette période difficile, vous serez probablement intéressé(e) d’apprendre qu’une mise à jour arrive aujourd’hui. 9to5Mac a appris que Zoom allait déployer dans les heures qui viennent, ce 21 décembre 2020 donc, une mise à jour offrant à l’application d’appels vidéo un support natif des puces Apple Silicon. Vous aurez cela dit peut-être besoin de récupérer un fichier d’installation séparé mais si vous voulez une application vraiment optimisée et non pas un Zoom qui utilise l’outil de traduction d’Apple, vous le ferez !

La mise à jour est en cours de déploiement

L’application non-native n’était pas vraiment un gouffre sans fond pour les Mac M1. Un membre du forum MacRumors expliquait avoir constaté une perte de 17 % (seulement, dira-t-on) de la charge de la batterie après un appel vidéo de 2 heures et demie. En prenant en charge nativement cette nouvelle puce, Zoom devrait améliorer encore grandement ses performances, préservant davantage l’autonomie de votre machine et rendant celle-ci plus fluide si vous utilisez plusieurs applications simultanément.

La mise à jour en question vient aussi améliorer les retours non verbaux, vous permettant d’envoyer des messages texte sur mobile (avec une licence Zoom Phone Pro) et permet d’ajouter des contacts dans le cloud. Rien de très folichon, certes. On retiendra donc la prise en charge native de la puce Apple M1. Autrement dit, si vous avez l’un des nouveaux ordinateurs Apple équipés de cette puce, n’hésitez pas à faire la mise jour.