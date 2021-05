Zoom est désormais compatible avec Center Stage sur le nouvel iPad Pro

Aujourd'hui, Zoom, que l'on ne présente plus, est compatible avec la fonction de caméra Center Stage du dernier Apple iPad Pro. Pour que vous restiez toujours dans le champ de vision.

Avec la pandémie de Covid-19 et les mesures sanitaires prises par les gouvernements, notamment les confinements, l’usage de la vidéoconférence a explosé. Cela a permis à Zoom de devenir le service numéro 1 sur le marché, et aux éditeurs et fabricants de matériel de faire considérablement progresser le secteur. Aujourd’hui, Zoom est compatible avec la fonction de caméra Center Stage du dernier Apple iPad Pro.

Zoom se met à jour et devient compatible avec Center Stage sur le dernier iPad Pro

Lorsque Apple a annoncé son nouvel iPad Pro, l’une des fonctionnalités notables de la tablette fut le Center Stage. La caméra frontale de l’iPad se voit capable de “suivre” l’utilisateur lorsque celui-ci se déplace dans le cadre, ceci pour s’assurer que le sujet reste toujours placé au milieu du champ de vision. Apple avait par la suite révélé que Center Stage serait disponible aux applications tierces.

Pour que vous restiez toujours au centre du cadre

Celles et ceux qui utilisent Zoom fréquemment, pour le travail, l’école ou pour rester en contact avec leurs proches, seront probablement intéressé(e)s d’apprendre que Zoom peut tirer parti de cette nouvelle fonctionnalité. Selon le communiqué officiel, l’option peut être activée ou désactivée à loisir. Autrement dit, si vous n’aimez pas la fonctionnalité de suivi de la personne, vous êtes libre de la désactiver quand vous voulez.

Zoom précise par ailleurs que votre choix sera mémorisé pour vos futures vidéoconférences. Vous n’aurez donc pas à l’activer ou la désactiver à chaque fois. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, ce n’est pas la caméra qui bouge à proprement parler. Le système utilise une vision grand angle et du calcul logiciel pour vous donner l’impression qu’il vous suit.

Cela signifie que, dans certains cas, le système ne pourra pas vous suivre, si vous vous déplacez trop loin par exemple. Mais cela devrait être suffisant pour vous donner une certaine liberté de mouvement. La mise à jour de l’application Zoom devrait déjà être faite. Assurez-vous d’avoir la dernière version en date pour tester.