Zoom envisage de renforcer le chiffrement pour ses abonnés payants

Zoom a connu une popularité très rapide avec les mesures de confinement prises par les gouvernements pour endiguer la pandémie de Covid-19. Cette exposition aura aussi soulevé un certain nombre de problèmes, notamment de sécurité et d'éthique...

Si vous vous voulez que vos appels vidéo effectués via le service Zoom soient aussi sécurisés que possible, il vous faudra peut-être payer votre abonnement. En effet, il semblerait que la plate-forme envisage d’offrir un chiffrement plus puissant à ses clients payants ainsi qu’aux entreprises et aux institutions comme les écoles, mais pas aux comptes gratuits.

Zoom envisage de mettre en place un chiffrement plus fort

C’est le consultant en sécurité pour Zoom Alex Stamos qui a fait cette déclaration à Reuters dans une interview. À noter, il ne s’agit là que d’une possibilité et non d’un plan définitif. Cela pourrait donc encore changer. Et nul ne sait pour l’heure si les organisations à but non lucratif, les dissidents et autre pourraient obtenir des exceptions. De nombreux “facteurs technologiques, de sécurité et purement business” ont été pris en considération pour en venir à l’élaboration de cette idée. Un chiffrement complet rendrait impossible aux équipes de Zoom de protéger d’éventuels abus en temps réel et pourrait rendre impossible la participation via un numéro de téléphone classique.

pour les utilisateurs payants

Zoom n’a eu de cesse d’améliorer sa sécurité depuis l’explosion de sa popularité avec la pandémie de Covid-19. De nombreuses critiques avaient été faites à l’encontre de la plate-forme. Concernant cette idée de chiffrement à deux vitesse, Gennie Gebhart, de l’Electronic Frontier Foundation, la juge déjà dangereuses. Cela laisserait en théorie les utilisateurs gratuits vulnérables. La vie privée vaudrait ainsi moins pour un utilisateur gratuit. Pour Jon Callas, de l’Union américaine pour les libertés civiles (ACLU), ce serait un bon compromis, malgré les positions fréquentes de l’association contre l’affaiblissement du chiffrement en général.

Toujours est-il que, comme l’a précisé un porte-parole de Zoom à Engadget, cette stratégie n’est pas encore figée. Autrement dit, il se pourrait que rien de cela ne soit finalement mis en place. Dans le même temps, Zoom vient de déployer le chiffrement en AES 256 bits pour tout le monde.