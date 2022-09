Zoom développerait des applications email et calendrier

Zoom développerait des apps email et calendrier. Cela lui permettra-t-il de relancer sa croissance ?

Zoom a de grandes ambitions pour étendre ses activités au-delà des appels vidéo. Si l’on en croit un article de The Information, l’entreprise aurait passé ces deux dernières années à développer ses propres clients email et calendrier. Connues en interne sous les noms Zmail et Zcal, Zoom pourrait officialiser ces deux app durant sa conférence annuelle Zoomtopia en novembre prochain. Contacté par Engadget, Zoom n’a pas (encore) souhaité s’exprimer sur le sujet.

Vous vous demandez peut-être si le monde a vraiment besoin d’une énième suite d’apps et services de productivité. Du point de vue de Zoom, The Information suggère que l’entreprise pourrait voir ces apps comme essentielles, purement et simplement, à sa survie. Au premier abord, Zoom s’en tire bien mieux que nombre d’autres sociétés de la tech face aux conséquences de la pandémie de Covid-19, avec, par exemple, 1,1 milliard de revenus pour le trimestre dernier. Mais derrière ces résultats, l’entreprise enregistre une croissance assez faible et la valeur de son action est revenue au niveaux d’avant la pandémie.

L’organisation se retrouve aussi dans la même situation que de nombreuses entreprises qui luttent sur les mêmes segments que Google et Microsoft. L’une des grandes faiblesses de Zoom, c’est que de nombreuses entreprises utilisent l’application conjointement avec Workspace et Office 365, deux suites complètes qui peuvent couvrir la majorité des besoins de productivité des salariés d’une entreprise. Sur un marché dans lequel les sociétés cherchent constamment à réduire leurs coûts, ce n’est pas une bonne position. Et en même temps, il est difficile de voir comment des clients email et calendrier pourraient aider Zoom à reprendre des forces face à ses concurrents, là où Google et Microsoft ont passé des années à peaufiner Gmail et Outlook, et ces produits dominent le marché.