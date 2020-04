Zoom : des failles pourraient compromettre les machines Windows et Mac

Avec les mesures de confinement prises dans le monde entier, les services cloud n'ont jamais été autant sollicités. Cela se vérifie évidemment avec les applications de visioconférence. Zoom est rapidement devenu très populaire. Et cela n'a pas que des avantages.

Cette année semble être une bonne année pour Zoom. Si le service de téléconférence existe depuis 2011, il a été propulsé parmi les plus populaires tout récemment, en conséquence de la pandémie du nouveau coronavirus et des mesures de confinement prises par les gouvernements. Contraints de travailler depuis la maison, l’application Zoom est devenue plus utile et plus importante que jamais. Cela, malheureusement, profite aussi aux personnes malintentionnées.

Plusieurs failles importantes de sécurité découvertes dans l’application Zoom

Dans le monde de la tech, la popularité d’une app ou d’un service, quel qu’il soit, concentre l’attention. Des chercheurs en sécurité ont ainsi découvert plus failles dans l’application qui pourraient permettre à des hackers de compromettre des ordinateurs, tant sous Windows que macOS. La première a été mise au jour par deux experts de Hacker Fantastic. Une faille dans l’application Windows permettrait à des hackers de voler les identifiants. La seconde, découverte par Patrick Wardle, ancien hacker de la NSA, permet de prendre le contrôle d’un Mac, pour y installer un malware quelconque, par exemple. Un autre bug permet quant à lui de pouvoir piloter la webcam et le microphone du Mac de la victime.

Les ordinateurs Windows et Mac peuvent être compromis

Zoom n’a pas encore communiqué au sujet de ces différentes failles. Nul ne sait si l’entreprise est au courant de ces problèmes et si elle travaille déjà à un correctif. Toujours est-il que ces derniers temps, Zoom est sous le feu des projecteurs. La semaine dernière, nous apprenions qu’elle envoyait secrètement des données personnelles à Facebook. La situation de ce côté a été corrigée. Espérons que les équipes feront les choses rapidement et correctement, sans quoi cette popularité nouvelle risque de faire long feu.