Zoom déploie le chiffrement de bout en bout à tous les utilisateurs

Si Zoom est devenu extrêmement populaire depuis le premier confinement en mars dernier, cet engouement soudain avait permis de pointer du doigt un certain nombre de manques, notamment au niveau de la sécurité de la plate-forme...

Parmi les fonctionnalités manquantes à la désormais très populaire plate-forme de vidéoconférence Zoom, on citait volontiers le chiffrement de bout en bout. Aujourd’hui, cependant, bonne nouvelle pour les utilisateurs. Cette fonction de sécurité fait enfin son apparition pour tous les utilisateurs. Assez timidement cela dit. En effet, celle-ci n’est proposée pour l’heure qu’en preview et pour en profiter, il faut accepter de participer.

Zoom déploie le chiffrement de bout en bout sur sa plate-forme

Pour ce faire, rien de plus simple. Il suffit de donner son accord pour “tester” cette fonctionnalité. L’objectif est de réunir un maximum de retours des utilisateurs avant de l’activer par défaut à ses millions d’utilisateurs quotidiens. Selon le PDG de Zoom Eric S. Yuan, “le chiffrement de bout en bout est une autre étape vers une plate-forme de communications Zoom plus sécurisée, une autre étape pour en faire la plate-forme la plus sécurisée du monde. Cette phase de notre offre E2EE veut permettre de proposer le même niveau de sécurité que les plates-formes de messagerie existantes dotées d’un chiffrement de bout en bout mais avec la qualité vidéo et l’évolutivité qui ont fait de Zoom la solution de choix pour pour des centaines de millions de personnes et les plus grandes entreprises du monde.”

Uniquement en test sur acceptation explicite pour le moment

Zoom précise qu’elle propose déjà un chiffrement, un chiffrement GCM AES 256 bit mais le problème est que, avec cette forme de chiffrement, les clefs de chiffrement sont générées par Zoom lui-même. Bien que cela protège effectivement les utilisateurs des attaques extérieures, il reste toujours possible que quelqu’un chez Zoom puisse voir vos données.

Avec un chiffrement de bout en bout, les clefs sont générées par les utilisateurs eux-même. Autrement dit, même si Zoom voulait voir les données de vos réunions audio et/ou vidéo, il serait incapable de le faire. Cette fonctionnalité sera disponible tant aux utilisateurs payants que gratuits et devrait être très intéressante à quiconque cherche à améliorer sa sécurité et le respect de sa vie privée durant ses réunions Zoom.