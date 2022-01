Zoom : de meilleures vidéoconférences en améliorant son arrière-plan

Zoom est un outil de vidéoconférences très complet. Le service permet notamment de modifier son arrière-plan. Voici comment procéder.

Des millions de personnes ont utilisé l’application de chat vidéo Zoom pour travailler ou étudier depuis chez eux pendant la pandémie et les confinements – et même avec les vaccins et les rappels qui arrivent, Zoom est encore énormément sollicité. Certains utilisateurs ont découvert un petit paramètre permettant de transformer l’arrière-plan pour donner l’impression que l’espace derrière vous est tout autre – l’espace lointain ou le pont du Golden Gate, par exemple -. Vous pouvez même utiliser votre propre photo pour personnaliser le tout.

La plupart du temps, Zoom – qui a connu un énorme gain de popularité en 2020 suite aux mesures de confinement prises par les gouvernements – fera un très bon fond d’arrière-plan avec la majorité des images. Sélectionner une image personnalisée peut être un bon moyen de vous exprimer ou de dissimuler ce qui se passerait éventuellement derrière vous. Après tout, vous voulez que les participants se concentrent sur vous et non sur le bazar derrière vous ou votre collection de curiosités.

Pour profiter de cette fonctionnalité, il faut simplement s’assurer que votre système a les prérequis. Si vous avez l’habitude de beaucoup bouger, de vous balancer sur votre chaise ou si un animal ou un enfant débarque sur vos genoux, les participants remarqueront le subterfuge. Ne vous inquiétez pas, tout ceci va disparaître très bientôt.

Comment changer son arrière-plan Zoom sur l’application desktop

1. Rejoignez une conférence Zoom. Une fois les participants arrivés, passez votre souris sur la vidéo et cliquez sur les trois petits points (…) dans le coin supérieur droit. Cliquez sur Choisir un arrière-plan virtuel. Si vous êtes seul(e) dans la réunion, cliquez sur la touche ^ puis sur Arrêter la vidéo et cliquez sur Choisir un arrière-plan virtuel.

2. Une nouvelle fenêtre va apparaître et vous verrez quelques options d’arrière-plan proposées par Zoom, y compris une scène dans l’Espace et des brins d’herbe. Vous pouvez choisir parmi ces options en cliquant dessus, l’arrière-plan va changer immédiatement. Il y aussi une option tirant profit d’un fond vert, si vous en avez un, et que vous voulez l’utiliser.

3. Si vous souhaitez utiliser l’une de vos photos comme arrière-plan, sur la même page Arrière-plan virtuel, cliquez sur l’icône + sur la droite de Choisir un arrière-plan virtuel et Filtres vidéo. Un menu va apparaître avec l’option Ajouter une image ou Ajouter une vidéo. Choisissez l’une ou l’autre. Sélectionnez le fichier de votre choix et le contenu apparaîtra alors dans la liste des options pour votre arrière-plan.

4. Pour supprimer une photo ou une vidéo de cette liste, cliquez sur le X dans le coin supérieur gauche.

Comment changer son arrière-plan Zoom sur l’application mobile

1. Lorsque vous commencez ou rejoignez une réunion, tapotez sur les trois petits points (…) dans le coin supérieur droit de l’écran pour ouvrir le menu Plus.

2. Tapotez sur Arrière-plan et filtres.

3. Sélectionnez un arrière-plan depuis les options par défaut. Vous pouvez aussi envoyer votre propre fichier en tapotant sur l’icône + et sélectionnant une photo ou une vidéo.

Autre astuce Zoom : ajouter un filtre beauté

Vous avez probablement déjà entendu parler de cette astuce. Si vous n’êtes pas à votre plus bel avantage pour telle ou telle réunion, Zoom peut vous sauver : une fonctionnalité baptisée Retoucher mon apparence. C’est un filtre qui viendra “arrondir les angles”, si l’on peut dire, comme on peut en trouver sur Instagram, Facetune ou avec la caméra selfie de votre smartphone.

Voici comment l’activer :

1. Avant d’entrer dans une réunion, cliquez sur l’icône en forme de roue crantée dans le coin supérieur droit.

2. Cliquez sur Paramètres vidéo et sous Ma vidéo, cochez la case Retoucher mon apparence. Vous pourrez alors choisir la dose de retouche à appliquer. Et le tour est joué !