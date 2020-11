Zoom annonce de nouvelles protections contre les trolls

La popularité de Zoom a fait un énorme bond en cette année 2020 avec la pandémie de Covid-19 et les mesures de confinement. Ces derniers mois, les développements se sont accéléré sur la plate-forme.

Zoom existe depuis plusieurs années mais il n’est pas faux de dire que ce n’est que depuis cette année 2020, et le fait que nombre de gens soient obligés de travailler de chez eux, que la popularité de ce service de vidéoconférence a explosé. Et cette attention toute particulière a aussi permis de mettre au jour un nombre de soucis et autres problèmes de sécurité, dont la majorité a d’ailleurs été corrigée depuis. Cela n’empêche pas Zoom de poursuivre sur sa très bonne dynamique.

Zoom continue de renforcer sa sécurité

Cela ne veut pour autant pas dire que Zoom soit la plate-forme parfaite pour ce genre d’activité, la perfection n’existant que très rarement, mais l’entreprise annonce aujourd’hui travailler sur de nouvelles solutions pour gérer ses défauts encore existants. Et cela inclut, semble-t-il, plusieurs nouvelles fonctionnalités de sécurité pour aider à lutter contre l’intrusion toujours inopportune de ces trolls de l’internet.

en permettant de lutter contre les éléments perturbateurs d’une réunion

Ainsi, il devient possible de signaler des participants perturbateurs. Les participants d’une réunion peuvent signer un autre participant à l’animateur de ladite réunion. Et celui-ci pourra alors décider de suspendre son cours normal le temps de se débarrasser de cet électron libre. “Sous l’icône Sécurité, les animateurs et co-animateurs ont désormais une option pour mettre en pause leur réunion et éjecter un participant perturbateur. En cliquant sur ‘Suspendre l’activité des participants’, vidéo, audio, discussion par écrit, annotations, partage d’écran et enregistrement cessent le temps de la pause et les petits groupes de réunion s’arrêtent aussi.”

Zoom déploie aussi dans le même temps un outil permettant de scanner le web et les plates-formes des media sociaux à la recherche de liens publics vers des réunions Zoom. Lorsqu’un tel lien est détecté, le système évalue le risque que cette réunion puisse être perturbée et alertera le cas échéant le propriétaire du compte pour lui prodiguer conseils, jusqu’à supprimer la réunion et en créer une nouvelle s’il le faut.