Zoom 5.0 améliore sa sécurité, ajoutant notamment du chiffrement

L'utilisation des services de vidéoconférence a explosé en cette période de confinement. L'un d'entre eux a vu sa cote de popularité grimper en flèche, il s'agit de Zoom. Et cela a permis de mettre au jour un certain nombre de soucis, notamment au niveau de la sécurité.

Ces derniers mois, la popularité de Zoom n’a cessé de croître. Et comme toujours, cela a aussi attiré l’attention sur le service. Et les critiques n’ont pas tardé à apparaître. Concernant tant la sécurité que la gestion de la vie privée. Les soucis étaient nombreux, obligeant l’entreprise à prendre des mesures. Les nouvelles fonctionnalités ont rapidement été suspendues, le temps de travailler à corriger tout cela. Des mesures qui se traduisent concrètement par une nouvelle version.

Zoom 5.0 apporte son lot de correctifs et de nouvelles fonctionnalités

Bonne nouvelle aujourd’hui pour les utilisateurs de Zoom. Les développeurs ont travaillé d’arrache-pied ces derniers jours, la version 5.0 est disponible. Celle-ci apporte son lot de nouveautés, toutes ayant lieu sous le capot, si l’on peut dire. Sécurité renforcée, meilleure gestion de la vie privée. Au menu notamment, un chiffrement AES 256 bits pour protéger les données pendant leur transmission. Voilà qui devrait déjà rassurer les utilisateurs professionnels et éviter que des informations sensibles ne soient interceptées par des personnes indiscrètes et malintentionnées.

Pour améliorer la sécurité et la gestion de la vie privée

Zoom 5.0 introduit aussi de nouvelles fonctionnalités de contrôle comme le routing des données. L’administrateur pourra désormais choisir la région des serveurs utilisés pour les réunions. Une nouveauté très bienvenue après la découverte récente que certains appels Zoom passaient notamment par la Chine. Zoom en profite aussi pour activer ses Salles d’attente et les mots de passe par défaut. Voilà qui devrait limiter sérieusement le “zoom bombing”. Selon les propres mots de Eric S. Yuan, PDG de Zoom : “Je suis très fier de pouvoir atteindre cette étape dans notre plan sur 90 jours, mais ce n’est que le début. Nous avons bâti toute notre entreprise et notre produit autour du bonheur apporté à nos utilisateurs. Nous allons regagner leur confiance et faire renaître le bonheur en se concentrant comme jamais sur la livraison d’une plate-forme la plus sécurisée possible.”