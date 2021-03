Zombieland : Sony Pictures annonce un FPS en VR

Adapté des films de Sony Pictures, Zombieland : Headshot Fever sera un jeu de tir à la première personne jouable exclusivement en réalité virtuelle.

Pratiquement deux ans après la sortie du twin-stick shooter Zombieland : Double Tap – Road Trip par les studios High Voltage Software et GameMill Entertainment, une nouvelle adaptation vidéoludique de la licence Zombieland est en développement chez les britanniques de XR Games. Prévu pour cet été sur Oculus Quest, Oculus Rift, HTC Vive (Viveport), Windows Mixed Reality (Steam VR) et plus tard sur le PlayStation VR, Zombieland : Headshot Fever se déroule en plein Zombieland Invitational, un événement qui requiert l’extermination de nombreux morts-vivants à coup de headshots bien placés avec l’aide d’un arsenal riche et varié.

Join Tallahassee, Wichita, Columbus and Little Rock in the fastest zombie-killing race course ever!#Zombieland VR: Headshot Fever releases this Spring for Oculus Quest, Rift, SteamVR, Viveport and later for PlayStationVR. @xrgamesvr @sonypicturesvrhttps://t.co/0GW9w7e0gX pic.twitter.com/eUzv6fK8vO — Sony Pictures (@SonyPictures) March 4, 2021

Un trailer pour Zombieland : Headshot Fever

“Avec ce jeu en réalité virtuelle, nous vous présentons l’apocalypse des zombies d’une manière totalement nouvelle tout en préservant l’humour et l’esprit de la franchise. Maintenant, les fans de Zombieland peuvent ressentir ce que c’est que de regarder une hordes de zombies et de prendre des décisions en une fraction de seconde afin de se frayer un chemin vers la survie“, a déclaré Jake Zim, senior vice-président de la division réalité virtuelle au sein de Sony Pictures Entertainment. “XR Games n’a pas seulement conservé l’action, les personnages et l’humour qui ont fait le succès des films, mais ils ont donné aux fans une nouvelle façon de faire partie de l’univers Zombieland.”

“Le fait d’avoir été choisi pour donner vie à une franchise emblématique de Sony Pictures est particulièrement gratifiant et excitant lorsque vous êtes un grand fan de Zombieland“, déclare Bobby Thandi, fondateur et PDG de XR Games. “Le monde de Zombieland est un endroit qui n’a pas de sens, et à cette fin, nous avons créé l’un des jeux de tir les plus purs pour la VR. Nous avons conçu le contenu à la main, en améliorant la rejouabilité, et nous avons incorporé des mécanismes issus des jeux de course tels que le partage du temps, afin que vous sachiez exactement comment vous vous en sortez. Il s’agit de s’entraîner jusqu’à ce que l’on soit parfait. Votre vitesse et votre précision à chaque tir sont impératives pour réaliser le meilleur temps. Et votre performance est évaluée par les badinages spirituels de Tallahassee, Columbus, Wichita et Little Rock. Ils ne sont pas doux avec leurs opinions !“