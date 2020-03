Zhiyun CRANE 3S, un stabilisateur pour tous les usages

Les créateurs de contenus photo et vidéo le savent bien, le stabilisateur est un must-have. Avec un tel accessoire, vous pourrez faire ce que vous voulez avec votre appareil, celui-ci restera stable quoi qu'il arrive. Voici une nouvelle référence, le Zhiyun CRANE 3S.

Zhiyun CRANE 3S, un stabilisateur complet et prometteur

Pour les créateurs de contenus les plus exigeants

Zhiyun Tech , leader mondial en matière de gimbals et de, dévoile le CRANE 3S. Toute l’expertise de la marque en la matière, avec de nouvelles façons de tenir et contrôler le stabilisateur grâce à sa conception modulaire. Le CRANE 3S dispose de deux poignées pour des utilisations et des besoins différents. De quoi répondre aux attentes des créateurs en toutes circonstances.Avec la poignée EasySling montée, vous étendrez la prise, pour davantage de confort. Avec la SmartSling, vous obtenez un panneau de contrôle intuitif avec écran OLED pour régler finement et facilement les paramètres de la caméra et du stabilisateur. Ces deux poignées sont faciles et rapides à mettre en place et à retirer et compatibles avec de nombreux appareils. Et vous n’aurez pas à vous souciez du poids de ce dernier puisque ses nouveaux moteurs “SUPER” lui permettent de supporter pas moins de 6,5 kg de charge utile. Le nouvel algorithme du CRANE 3S lui permet une grande vitesse et une fluidité impressionnante. De base, ce stabilisateur dispose d’une autonomie de 12 heures mais Zhiyun propose aussi un bloc d’alimentation externe compact à charge rapide, le TransMount PowerPlus Battery Pack, qui vient faire grimper cette autonomie à 18 heures.La partie logicielle n’est pas en reste. Avec le module de transmission d’images Zhiyun TransMount, vous pourrez diffuser en continu vers un maximum de trois moniteurs simultanément – vers un smartphone notamment, au besoin -. Et avec le système ViaTouch 2.0 de l’application ZY Play, stabilisateur, caméra et moniteurs de contrôle ne font plus qu’un. Ce système permet d’ailleurs aussi de contrôler les mouvements du stabilisateur à distance, au besoin. Le Zhiyun CRANE 3S est un stabilisateur extrêmement complet. Il est disponible à la vente dès aujourd’hui , ce Jeudi 19 Mars 2020. Trois pack sont proposés. Le premier, CRANE 3S (avec poignée SmartSling), à 849€. Le pack CRANE 3S-E (avec poignée EasySling), coûte un peu moins cher, 769€. Le CRANE 3S Pro comprend quant à lui la poignée SmartSling, un bloc-piles PowerPlus, des contrôleurs Zoom&Focus ainsi qu’un émetteur de transmission d’images et pince pour smartphones. Comptez pour cela 1 299€.