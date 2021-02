ZeniMax Media (Bethesda) : Robert A. Altman est décédé, l’éditeur américain est en deuil

Le fondateur et PDG de ZeniMax Media a prématurément rendu l'âme dans des circonstances inconnues.

Ancien avocat du cabinet Clifford & Warnke, Robert A. Altman était entré dans l’industrie vidéoludique en 1999 aux côtés de Christopher Weaver avec la création de ZeniMax Media. Sa soudaine disparition attriste de nombreux employés : “Nous sommes profondément attristés de vous annoncer le décès de Robert A. Altman, notre fondateur et PDG. Il était un véritable visionnaire, ami et croyant en l’esprit des gens et en la puissance de ce qu’ils pouvaient accomplir ensemble. C’était un leader extraordinaire et un être humain encore meilleur. Nous sommes fiers de perpétuer les valeurs et les principes que Robert nous a enseignés. Nous exprimons nos plus sincères condoléances à la famille de Robert, qui fait partie de notre famille et nous a toujours traités comme faisant partie de la leur. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous tous, Robert. Repose en paix.”

We are deeply saddened to tell you of the passing of Robert A. Altman, our Founder and CEO. He was a true visionary, friend, and believer in the spirit of people and the power of what they could accomplish together. He was an extraordinary leader, and an even better human being. pic.twitter.com/FZFsVtHc5t — Bethesda (@bethesda) February 4, 2021

L’un des derniers messages de Robert A. Altman aux développeurs de ZeniMax Media et ses filiales

Depuis le début de la pandémie mondiale de coronavirus, Robert A. Altman n’hésitait pas à envoyer des courriels à l’ensemble des salariés pour les rassurer. ZeniMax Media a diffusé un extrait pour montrer sa bienveillance : “La semaine dernière, j’ai mentionné quelques petits plaisirs que j’ai découverts à cause du confinement.Certains d’entre vous ont depuis écrit pour partager leurs propres expériences et décrire d’autres joies tranquilles qu’apporte le travail à domicile. Le nombre croissant d’oiseaux chanteurs dans nos arrière-cours, les rues plus tranquilles, les efforts d’aventure pour faire du pain et mélanger des cocktails, les longues promenades, les plats à emporter au restaurant, le temps de lire. Si les interactions sociales précieuses nous manquent clairement, quelque chose de précieux a également été acquis. Nous savons que beaucoup ressentent la pression de l’isolement et les tensions liées à notre situation actuelle. Une fois de plus, je vous invite à prendre du temps pour vous tous les jours, à programmer des rencontres en ligne et à garder votre point de vue, en sachant que cela passera. Demain, j’encourage tout le monde à faire une pause pour porter un toast au 21ème anniversaire de notre entreprise et réfléchir au long chemin que nous avons parcouru ensemble. Vous avez fait quelque chose d’extraordinaire, quelque chose que peu de startups font. Vous avez créé une entreprise multinationale de plusieurs milliards de dollars, truffée de talents à tous les niveaux de l’entreprise, vous vous êtes taillé un rôle de leader, vous avez gagné l’admiration de nos concurrents les plus acharnés et de nos fans dévoués. Et vous l’avez fait de la bonne manière, toujours fidèle à nos principes fondamentaux d’intégrité, de respect, d’équipe et de qualité. Ne laissez pas passer la journée sans prendre un moment pour apprécier votre remarquable création. Au plaisir d’être de retour ensemble. Comme toujours, restez en sécurité.“