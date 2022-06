Zebra Valley va produire des contenus originaux pour la NBA

La National Basketball Association annonce une collaboration pluriannuelle avec la société de production Zebra Valley de Kylian Mbappé.

Basé à Los Angeles et fondé par la superstar française Kylian Mbappé, Zebra Valley veut créer un contenu inspirant sur les personnes et les idées qui changent le monde avec un collectif diversifié qui se concentre sur le sport, la musique, l’art, la technologie, les jeux, les produits de consommation et la culture des jeunes, en aidant la prochaine génération à trouver sa voix. Ce nouveau studio de production vise à soutenir les marques et les plates-formes dans leur positionnement au sein de conversations culturelles pertinentes, en les aidant à maintenir leur engagement dans un monde en évolution rapide, diversifié et multiculturel.

“Le partenariat stratégique entre Zebra Valley et la NBA représente une étape importante pour rassembler les fans de football et de basket autour de contenus premium en racontant des histoires qui comptent“, a déclaré Kylian Mbappé, membre de l’Équipe de France et attaquant du Paris-Saint Germain. “Nous sommes impatients de travailler avec l’équipe de la NBA pour encourager le dialogue entre les communautés mondiales et rendre les conversations culturelles plus pertinentes“. George Aivazoglou, responsable de l’engagement des fans et de la vente directe aux consommateurs pour l’Europe et le Moyen-Orient chez la NBA, ajoute : “L’arrivée de Kylian Mbappé dans notre famille témoigne de l’attrait mondial du basket et de la convergence entre notre ligue, la communauté mondiale du football et la culture populaire. Nous sommes impatients de travailler avec lui et l’équipe de Zebra Valley pour créer un contenu unique et captivant qui engagera et inspirera les fans du monde entier.“