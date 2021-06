Zack Snyder veut adapter The Dark Knight Returns sans Henry Cavill et Ben Affleck

Le comics The Dark Knight Returns pourrait faire l'objet d'une adaptation cinématographique si Zack Snyder arrive à convaincre les pontes de Warner Bros Discovery.

Le réalisateur Zack Snyder est à l’origine de la plupart des films sortis dans l’univers étendu de DC Comics. Sa vision du film Justice League a été un véritable succès et un soulagement pour de nombreux fans qui n’avaient pas apprécié le travail de Joss Whedon. Lors du podcast Happy Sad Confused, Zack Snyder a parlé de son envie d’adapter l’histoire classique de Frank Miller, The Dark Knight Returns, mais n’a pas l’intention de ramener les acteurs Henry Cavill et Ben Affleck dans le casting : “Je ne pense pas qu’ils seront impliqués. Je pense que ce serait un projet indépendant. Je le ferai à 100%, à la manière de Watchmen, en respectant le cadre. Je ne crois pas que ce serait très cher à produire pour être honnête. C’est assez audacieux.”

The Dark Knight Returns, Bruce Wayne revient combattre le crime après la retraite

L’histoire dépeint un Bruce Wayne comme un vieil homme, sortant de sa retraite pour redevenir Batman, le combattant du crime. Le monde de Gotham City a bien changé… L’homme chauve-souris sera amené à rencontrer d’anciens ennemis, mais également de nouveaux méchants qui n’imaginaient pas réentendre parler du justicier. The Dark Knight Returns a été une grande source d’inspiration pour le film Batman v Superman : Dawn of Justice de Snyder, avec un Batman plus âgé dans le film. Malgré ces lourdes influences, Zack Snyder rêve toujours d’adapter le comics dans son ensemble avec un film.