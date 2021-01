Yves Saint Laurent dévoile un rouge à lèvre permettant de créer votre teinte parfaite

Les technologies modernes se retrouvent aujourd'hui partout, ou presque. Le secteur de la santé en profite grandement, bien sûr. Mais celui des cosmétiques ? Également. Nouvel exemple avec cette création Yves Saint Laurent.

Les cosmétiques se doivent de se décliner à l’infini, ou presque, pour s’adapter aux millions de carnations existant dans le monde. Il est ainsi devenu normal de voir les fabricants proposer des dizaines de rouges à lèvre, de fonds de teint, de mascara, etc. Mais plutôt que de multiplier les produits, ne serait-il pas envisageable de créer un seul produit pouvant offrir n’importe quelle teinte ? C’est ce que propose aujourd’hui Yves Saint Laurent pour le rouge à lèvre.

Yves Saint Laurent lance un rouge à lèvre hi-tech

Lorsque l’on veut créer une nouvelle couleur, ou tout du moins obtenir une couleur personnalisée, il faut mélanger différentes couleurs pour obtenir la nuance désirée. Et le processus peut être pour le moins pénible à moins de l’avoir déjà fait. Yves Saint Laurent fait aujourd’hui une tentative avec une option résolument hi-tech en dévoilant le Yves Saint Laurent Beauté Rouge Sur Mesure Powered by Perso – oui, c’est bien le nom complet officiel de ce produit -.

Pour obtenir à la teinte parfaite à chaque fois

Ce gadget a été pensé et conçu pour aider les clients à créer leur propre teinte de rouge à lèvre, la teinte parfaite donc, à chaque fois. Pour ce faire, le produit utilise trois réserves de couleurs différentes qui, mélangées selon vos propres proportions, devraient permettre d’obtenir la teinte désirée. L’ensemble est piloté par une application mobile dédiée iOS et Android simplifiant grandement le choix de la teinte en question.

Les utilisateurs peuvent aussi fournir des photos à l’application et cette dernière proposera alors une teinte qui viendra parfaire la tenue. Il y a aussi des fonctionnalités sociales, pour savoir ce que les autres utilisent et découvrir les tendances du moment selon les “experts YSL”. L’appareil se recharge via USB-C et, selon le communiqué, il devrait tenir jusqu’à une semaine sur une seule charge.

Ce Yves Saint Laurent Beauté Rouge Sur Mesure Powered by Perso sera vendu la jolie somme de 299 $, ce qui est assez onéreux, il faut le reconnaître, et il est livré avec deux jeux de couleurs, deux fois trois tubes donc. Les recharges de couleurs sont vendues séparément à 100 $, elles sont vérifiées par RFID. Voilà en tous les cas un rouge à lèvre de luxe mais qui pourrait vous éviter de nombreux tests, plus ou moins réussis.