Yves Saint Laurent Beauté se lance à son tour dans le web3

Yves Saint Laurent Beauté se lance dans le web3 et prépare déjà plusieurs projets.

Il faut désormais compter un acteur du luxe de plus sur le marché du web3. La marque iconique Yves Saint Laurent Beauté du groupe L’Oréal a décidé de se lancer. Parmi ses différentes initiatives, le lancement d’un wallet NFT, des drops de NFT et un partenariat avec la plate-forme P00LS.

Yves Saint Laurent Beauté se lance dans le web3

YSL a souvent été pionnier, à bien des égards. Aujourd’hui, YSL Beauté ouvre à ses communautés de nouveaux horizons via le web3. Pour la marque, c’est l’opportunité de proposer un lieu unique en son genre. Sur web3.yslbeauty.com, les abonnés aux comptes Instagram et Twitter officiels pourront récupérer leur premier NFT YSL Beauté. Ces 10 000 YSL Beauty Golden Blocks (ERC721 frappés sur Polygon avec le protocole Arianee) permettront de débloquer des expériences exclusives, parmi lesquelles un accès en avant-première à une opération sur la plate-forme PooLS, des whitelisting pour des drops NFT, etc. Les NFT seront récupérables dans l’application YSL Beauty Wallet mise au point par Arianee.

Pour le PDG d’YSL Beauté, Stephan Bezy, “le web3 recèle la promesse d’expériences augmentées, où réinvention artistique et émotions se rencontrent de façon inédite. Sur ce chemin vers l’inconnu, nous pensons qu’il est possible de jouer avec les codes de la beauté, de repousser les limites de la créativité et de la technologie et de contribuer à façonner un présent plus audacieux. Aux confins de la réalité.”

Et prépare déjà plusieurs projets

Le 21 juin prochain, la communauté pourrait découvrir le fruit d’un partenariat avec la plate-forme PooLS et deux artistes de la scène musicale, Agathe Mougin et Kittens. Les fans pourront découvrir leurs projets et collecter leurs “social tokens”. L’activation donnera lieu à une donation à deux ONG partenaire du programme Aimer Sans Abuser : “It’s on Us” aux États-Unis et “En Avant Toutes” en France.

Pour Virgile Brodziak, Directeur Général de Wunderman Thompson, agence en charge du marketing de la marque, “le web3 et le métavers sont des espaces encore inexplorés et nous croyons fermement que pour des marques comme YSL Beauté, qui prendront le temps de comprendre et de se connecter profondément à cette nouvelle culture, les opportunités sont infinies. Nous sommes fiers de contribuer à ce projet inédit.” Et le PDG d’Arianee, Pierre-Nicolas Hurstel, n’est pas peu fière d’accueillir une entreprise aussi prestigieuse sur sa plate-forme : “Nous sommes ravis de permettre à YSL Beauté d’entrer dans le Web3 avec notre solution end-to-end. Qu’il s’agisse de créer des NFT, de les distribuer à la communauté de la marque ou de les exploiter avec un contenu protégé, la marque utilise pleinement notre plateforme.”