Yuji Naka quitte Square Enix et envisage de prendre sa retraite

L'échec critique et commercial de Balan Wonderworld a visiblement scellé le sort de Yuji Naka au sein de l'éditeur japonais Square Enix.

Après avoir bataillé pour créer un nouveau jeu de plateforme en 3D dès son arrivée chez Square Enix en créant la division Balan Company, Yuji Naka (Phantasy Star, Nights into Dreams, Billy Hatcher and the Giant Egg) annonce que son futur n’est désormais plus chez la société de Yosuke Matsuda : “J’ai démissionné à la fin du mois d’avril dernier. Je ne peux pas vous dire la raison pour l’instant, mais j’espère pouvoir vous en parler le moment venu. Quant à mes activités futures, j’ai déjà 55 ans, alors autant prendre ma retraite.”

Ancien membre de la Team Sonic et co-créateur du hérisson bleu supersonique, Naka-san est également à la tête du studio Propre (Samurai Santaro, Rodea the Sky Soldier) fondé en 2006 grâce au programme de soutien aux créateurs de jeux indépendants de Sega.